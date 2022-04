Les fans de la sélection algérienne de football attendent avec impatience une réaction de la part du sélectionneur national, Djamel Belmadi depuis qu'il a déclaré lors de sa dernière conférence de presse, tenue à l'issue du match perdu contre le Cameroun et l'élimination des Verts de la Coupe du monde 2022. En effet, lors de sa conférence de presse à l'issue de l'élimination de l'Algérie du Mondial qatari en 2022, Djamel Belmadi a déclaré, entre autres, que «le jour où je sens que je ne serai plus utile pour mon pays, je me retire tranquillement. Je vais réfléchir comme il le faut dans les jours à venir, le plus important est que cette équipe nationale soit forte dans les prochaines années. Les étapes par lesquelles on est passé doivent nous renforcer. Il faut juste continuer à travailler et améliorer ce qui n'a pas marché dans l'organisation de cette équipe, de cette Fédération». Cela s'est passé juste après que l'Équipe nationale a buté le 29 mars dernier face à une équipe du Cameroun, qui a arraché sa qualification à l'ultime seconde des prolongations (2-1). Le lendemain, le président de la Fédération algérienne de football, Charaf-Eddine Amara a déclaré «J'ai discuté avec Belmadi (après le match contre le Cameroun, ndlr). Il ne m'a pas donné une réponse précise. Mais pour ma part, je souhaite qu'il poursuive sa mission» à la barre technique de l'équipe algérienne, a répondu Charaf-Eddine Amara à une question d'un journaliste, au sujet de l'avenir de Belmadi à la tête de l'équipe algérienne. Et il se trouve, justement, que pas plus tard qu'hier, et dans une déclaration à la FAF-TV, Belmadi a confirmé la poursuite de son aventure avec la sélection algérienne en dépit de la double élimination consécutive de la coupe d'Afrique des nations et de la Coupe du monde 2022. Cette sortie de Belmadi soulage tous les fans des Verts et du coach Belmadi, lui-même, dans la mesure où, elle assure la continuité de la sélection avec le même staff technique. D'ailleurs, le coach Belmadi doit nécessairement effectuer des changements dans l'effectif des Verts pour les prochaines échéances dont la CAN 2023 prévue en Côte d'Ivoire et dont les éliminatoires débuteront entre mai et juin prochain. Des joueurs jugés trop «âgés» pourraient donc ne plus être convoqués et ils seront remplacés par d'autres jeunes, moins expérimentés, certes, mais ayant des capacités intrinsèques pour remplir leur mission convenablement. En tout cas, le staff technique des Verts, dirigé par Belmadi, a toujours pris ses précautions en injectant à chaque regroupement du sang nouveau avec des jeunes qui font leur entrée dans l'effectif de Mahrez et ses compatriotes en sélection nationale. Aujourd'hui, place à de nouveaux défis dont la CAN ivoirienne et nul doute que Belmadi et son nouveau groupe vont se surpasser pour faire oublier aux Algériens leur double élimination de la CAN et du Mondial 2022. En effet, il y a lieu de rappeler également que la sélection algérienne de football a été reversée dans le Groupe F des éliminatoires de la prochaine coupe d'Afrique des nations (CAN-2023), en compagnie de l'Ouganda, du Niger et de la Tanzanie. La phase finale de cette coupe d'Afrique des nations est prévue du 23 juin au 23 juillet 2023 en Côte d'Ivoire, alors que la phase des éliminatoires débutera du 30 mai au 14 juin prochains. Outre le Groupe F où figure l'Algérie, il y aura 11 autres Groupes: A, B, C, D, E, G, H, I, J, K et L. Les deux meilleures équipes de chaque Groupe se qualifieront pour le tournoi final, en Côte d'Ivoire. Les deux premières journées de la phase de Groupes se joueront entre le 30 mai et le 14 juin prochains.