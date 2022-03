L'initiative est louable, car elle permet aux citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou de garder en mémoire les victimes tuées dans les incendies du mois de juillet de l'année passée. Elle permet également de rappeler à l'esprit le danger que représente ce phénomène qui a dévasté tout le massif forestier et le couvert végétal local. L'événement relève de la sensibilisation sur la prévention contre les catastrophes naturelles, mais plus que tout, l'événement rappelle cette grande solidarité qui caractérise les Algériens en des moments de grande difficulté. En fait, l'initiative en soi est une course, semi-marathon qui se tiendra à Larbaâ Nath Irathen en hommage aux victimes des incendies qui ont ravagé la région durant la dernière moitié du mois de juillet et la première moitié du mois d'août de l' année dernière. La course est, selon les organisateurs, prévue vendredi ptochain. Elle réunira des athlètes et des citoyens âgés de 16 ans et plus et désireux de s'exercer à la course en montagne. L'évènement, pour rappel, est organisé avec le concours de Samia Slahdji au village Ikhlidjene de Larbaâ Nath Irathen. L'initiatrice organise la course en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tizi Ouzou, les Assemblées populaires communales des communes de Larbaâ Nath Irathen et Aït Agouacha. Par ailleurs, le comité d'organisation a tenu à informer les personnes désireuses de prendre part à la course de s'inscrire auprès des organismes chargés du sport à l'instar de la ligue d'athlétisme de la wilaya de Tizi Ouzou, la Maison de jeunes de la ville de Larbaâ Nath Irathen et enfin auprès de l'initiatrice, elle-même, Samia Slahdji. Toujours selon les organisateurs, la course sur un parcours de dix kilomètres débutera donc vendredi à 10h du mythique village Icheridhene connu pour la plus grande bataille contre l'occupation française de Lalla Fadhma N'soumeur pour se terminer au point d'arrivée prévu dans le village Ikhlidjene dans la commune d'Aït Agouacha. Les organisateurs ont tenu à rappeler que la course est ouverte aux personnes âgées de plus de 16 ans, hommes et femmes. Deux points qui rappellent deux victimes Sarah, Bensalem et Amar Amalou. Enfin, il convient de rappeler que la région de Larbaâ Nath Irathen a été dramatiquement touchée par la catastrophe. Des incendies qui ont ravagé, durant plusieurs semaines, la région faisant des victimes parallèlement au cataclysme causé dans l'équilibre de l'écosystème local. Les incendies ont également engendré une catastrophe pour l'économie locale qui a été anéantie au vu des dégâts causés à la principale activité locale, l'agriculture et l'élevage de montagne. Des pertes totales dans le couvert et le patrimoine végétal ont été enregistrées. Les agriculteurs et les éleveurs, toutes catégories, souffrent encore des conséquences parce qu'il est, à l'évidence impossible, de régénérer l'arboriculture et les élevages avant plusieurs années.