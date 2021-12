Passionnante de bout en bout, l'édition inaugurale de la Coupe arabe des nations FIFA-2021 s'est achevée sur la victoire (2-0) de l'Algérie devant la Tunisie, après prolongations. À l'issue de la partie, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a confirmé que ce tournoi s'inscrirait dans la durée. En tout, 16 équipes d'Asie et d'Afrique se sont livré bataille pour tenter de soulever le trophée. Infantino a estimé au micro de beIN Sports que ce tournoi avait un rôle à jouer pour unir les peuples de la région. «Sous l'égide de la FIFA, nous ferons en sorte que la Coupe arabe continue. Cette compétition a prouvé sa valeur. Au cours de ce tournoi, nous avons pu voir à l'oeuvre le pouvoir du football: il rassemble les peuples, il rapproche les pays, il unifie les supporters et crée du lien», a souligné le patron de la FIFA. «Cette joie, nous l'avons tous ressentie, ici au Qatar, mais aussi dans l'ensemble du Monde arabe et même partout à travers le monde. Nous allons débattre des moyens et des modalités, mais nous retrouverons les meilleurs joueurs dans cette compétition», a promis le dirigeant en question. À la mi-temps, les 60 456 spectateurs de la finale ont assisté à une cérémonie, lors de laquelle Infantino s'est rendu sur le terrain pour remettre une médaille à un groupe de soignants, en première ligne du combat contre le coronavirus. «Je suis heureux d'avoir pu rencontrer ces personnes, qui ont consenti d'énormes sacrifices pour que la société puisse continuer à fonctionner, malgré la pandémie de Covid-19+», a-t-il déclaré. «Ils nous ont rappelé que la santé passait avant tout. Pour ma part, je salue leur engagement et leur dévouement dans cette période très difficile», conclut-il.