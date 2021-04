Le nouveau président de la Fédération algérienne de football, Charaf-Eddine Amara, effectuera, dès aujourd'hui, son premier voyage après son élection à la tête de l'instance fédérale. Celui-ci le conduira vers la capitale qatarie, Doha, où il assistera à la cérémonie de tirage au sort de la Coupe arabe des nations, mardi prochain. Cette compétition, faut-il le rappeler, est programmée du 1er au 18 décembre 2021 avec la participation de 22 sélections arabes impliquant uniquement les joueurs locaux. «Le président de la FAF, qui sera accompagné par le secrétaire général, Mohamed Saâd, aura à rencontrer les présidents de plusieurs fédérations de pays arabes, notamment la Fédération du Qatar (QFA) avec laquelle la FAF est liée par un Mémorandum de coopération», a indiqué un communiqué de l'instance fédérale. Et ce qui a intéressé le plus, c'est le fait d'avoir mentionné que «si le protocole sanitaire le permettra, une rencontre entre Charaf-Eddine et le sélectionneur national, Djamel Belmadi, serait au programme en marge de la cérémonie de cette compétition coorganisée par la FIFA et la QFA [...]». C'est là le premier épineux dossier que Amara, qui attend toujours la validation officielle de son élection, veut régler. Face à la série d'informations rapportés évoquant la colère du champion d'Afrique en titre par rapport à tout ce qui se passe sur la scène footbalistique et ses menaces de démissionner obligent, Amara s'est vu obligé d'organiser cette rencontre. C'est d'ailleurs pour cela qu'il devrait emmener avec lui le manager général de l'Equipe nationale, Amine Labdi, afin de tenter le rapprochement, sachant qu'entre Labdi et Belmadi, le courant passe très bien. À chaque fois que la question lui est posée, Amara joue à la démagogie dans ses réponses concernant le cas Belmadi. Le successeur de Kheireddine Zetchi à la tête de la FAF va profiter de l'occasion afin de mettre les points sur les «i» avec son coach et entamer la préparation des prochaines échéances qui attendent les Verts, à commencer par les éliminatoires du Mondial-2022. Le P-DG du groupe Madar-Holding va, donc, mettre aussi au profit cette visite afin de nouer des contacts avec les présidents de différentes fédérations nationales, qui seront présents à cette occasion. Sachant, au passage, qu'en plus de l'Algérie, 21 sélections nationales prendront part à ce tournoi. La présence de Amara au Qatar vient confirmer, aussi, que l'Algérie n'a nullement songé à renoncer à sa participation, comme l'avait laissé entendre certaines parties. La FAF avait apporté un démenti à cette information par le biais d'un communiqué rendu public sur son site officiel, où elle avait écrit: «La FAF confirme la participation de l'Equipe nationale à la Coupe arabe, qui se tiendra au Qatar à la fin de l'année. Le président sortant, Kheireddine Zetchi, s'était excusé de ne pas avoir assisté à la cérémonie de tirage au sort de la Coupe arabe, en raison de la fin de son mandat, et non pas des excuses pour la non-participation de l'Equipe nationale», avait clarifié la FAF dans un récent communiqué.