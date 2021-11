La relation entre le sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi, et son collègue, sélectionneur de l'EN A', réservée aux joueurs locaux, Madjid Bougherra, est excellente et c'est de bon augure dans la mesure où cela permet aux joueurs locaux de pouvoir arracher leur place avec les A. La preuve, c'est que Belmadi a donné son feu vert à Bougherra pour convoquer pas moins de cinq joueurs de la A pour disputer avec la sélection des locaux la prochaine Coupe arabe des nations prévue du 30 novembre au 18 décembre prochain à Doha, au Qatar. Il s'agit des joueurs, Rais M'Bolhi, Djamel Benlamri, Youcef Belaili, Baghdad Bounedjah et Hocine Benayada. Et il faut reconnaître que c'est vraiment du sacré renfort pour le staff technique de la sélection algérienne des joueurs locaux sous la coupe du coach Madjid Bougherra. Celui-ci ne devrait donc pas tarder à annoncer la liste des joueurs qu'il a choisi pour participer à cette compétition régionale où figurent des sélections de haut niveau. Il est utile de noter au passage que la sélection algérienne rencontrera son homologue soudanaise le 1er décembre prochain au stade Ahmed-Ben Ali à Doha (11h00 algériennes).

Les Algériens enchaîneront contre le Liban, le samedi 4 décembre au stade Al-Janoub (14h00), puis l'Egypte, le mardi 7 décembre, toujours au stade Al-Janoub (20h00). Et pour préparer cette Coupe arabe, Bougherra a effectué avec ses joueurs son quatrième stage aux Émirats arabes unis du 8 au 16 novembre. À propos de ce regroupement et de la préparation de son équipe, Madjid Bougherra, le sélectionneur national, s'est exprimé en ces termes: «Depuis notre premier stage au mois de juin, on a enchaîné plusieurs stages, avec des victoires à la clé. C'était important pour créer une ossature pour le Championnat d'Afrique des nations (Chan). Il ne faut pas oublier que, quand je suis venu en équipe nationale A', l'objectif prioritaire était le CHAN. La Coupe arabe est apparue, et c'est peut-être une opportunité aussi pour certains joueurs du championnat algérien d'y participer. La Coupe arabe m'a permis de gagner du temps, justement, pour préparer ce Chan parce qu'une grande compétition se prépare bien longtemps avant. Et donc, maintenant, on travaille dans la continuité de ce qu'on recherche aussi pour le CHAN, mais avec le premier objectif qu'est cette Coupe arabe. Toutefois, la disponibilité des joueurs pour la Coupe arabe pose problème, car certains d'entre eux, engagés avec leurs clubs, risquent de rater ce rendez-vous qui intervient en dehors des dates FIFA.» Ce qui est étrange avec la Coupe arabe, c'est que c'est une compétition qui, certes, est organisée par la FIFA, mais elle n'est pas une date FIFA pour autant.

C'est problématique puisque, de par cet état de fait, les clubs ont légalement le droit de refuser de laisser partir leurs joueurs. «Je vais me confronter à une situation un peu difficile parce que je vais récupérer les joueurs un peu en catimini. Le championnat saoudien s'arrête le 27 novembre, sachant que le premier match de Coupe se dispute le 1er décembre. Le championnat tunisien devrait normalement être encore en cours à ce moment-là et le championnat émirati devait prendre fin le 22 novembre. Il n'y a que pour la Ligue 1 d'Algérie que ça devrait bien se passer, parce que la Ligue et la FAF devraient être conciliantes. Enfin, pour les joueurs qui seront engagés en Coupe d'Afrique, je pense qu'il y aura surtout la JSK et la JS Saoura qui devraient être concernés au mois de novembre, voire éventuellement les joueurs saoudiens. On est en train de réfléchir puisque tout dépendra aussi de ma liste finale», a déclaré le sélectionneur. Et justement beaucoup attendent cette fameuse liste du sélectionneur des joueurs locaux, Madjid Bougherra.

Hammad assistera à la cérémonie d'ouverture

Le président du Comité olympique et sportif algérien (COA) Abderrahmane Hammad, assistera à la Cérémonie d'ouverture de la Coupe arabe de la FIFA-Qatar 2021, prévue le 30 novembre prochain à Doha (Qatar), a annoncé le COA jeudi. «A l'invitation du Comité Olympique Qatari, Le président du Comité Olympique et Sportif Algérien (COA) M. Abderrahmane Hammad, assistera à la Cérémonie d'ouverture de la Coupe arabe de la FIFA-Qatar 2021, prévue le 30 novembre prochain à Doha», indique un communiqué de l'instance olympique publié sur sa page officielle facebook. Le président du COA, sera présent le lendemain au stade Ahmed-Ben Ali (Doha), à l'occasion du match Algérie-Soudan comptant pour la première journée du groupe D, pour apporter son soutien et ses encouragements aux poulains du coach Madjid Bougherra, ajoute la même source.