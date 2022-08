Après avoir gagné largement leur premier match de la Coupe arabe des U17 face à la Palestine (5-0), mardi dernier à Sig, la sélection algérienne de la catégorie a battu le Soudan (2-0) dans le deuxième match pour assurer sa qualification en quarts de finale avant de rencontrer les Emirats arabes unis, lundi prochain.

En effet, les Verts ont dominé leur adversaire soudanais grâce à deux buts signés Younès Badani (10e) et Mohamed Ali Salah Ziyad (49e, sp). Ainsi et à la suite de cette deuxième victoire consécutive, l'équipe de Arezki Remmane se qualifie directement pour les quarts de finale. Et donc son dernier match contre les Emirats arabes unis ne sera qu'une formalité. Mais connaissant le sélectionneur Remmane, il compte bien saisir l'occasion pour donner du temps de jeu aux joueurs remplaçants afin de se racheter et surtout ne plus commettre les mêmes erreurs pour assurer une place en qualité de titulaire. Cette philosophie, justement, constitue un très bon stimulant pour les joueurs afin de multiplier les efforts et montrer ce dont ils sont capables et surtout donner raison à leur staff technique de les avoir choisis pour faire partie de cette sélection. En résumé, les coéquipiers de Guergour Chaffai devront assurer leur première place du groupe A face aux Emirats arabes unis demain à Sig (17h), à l'occasion de la 3e journée. Pour ce faire, ils doivent au moins faire match nul puisque les Emiratis ont concédé vendredi le nul face à la Palestine (0-0). Le sélectionneur des Verts a insisté auprès de ses joueurs pour rester concentrés et vigilants car pour lui: «On veut avoir le maximum de matchs dans les jambes et chaque confrontation on se doit de la gagner. C'est notre but. On inculque à nos joueurs l'esprit de la gagne.» Durant les séances de préparation, les joueurs algériens étaient très attentifs aux consignes de leur coach. En tout cas, cette Coupe arabe tombe à pic pour le staff technique afin de «roder» les joueurs sur le plan des matchs de compétitions officielles afin d'acquérir plus d'expérience et ainsi, d'une part corriger leurs erreurs et d'autre part, renforcer leurs points positifs.

Enfin, il faut bien noter que l'objectif principal pour le sélectionneur Arezki Remmane et les joueurs qu'il a choisis est de bien se préparer pour les futures échéances officielles, et plus particulièrement la CAN TotalEnergies -U17 Algérie 2023.