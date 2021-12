Quelques heures après avoir concédé le match nul (0-0), vendredi soir, au stade Omar-Hamadi de Bologhine, face au MC Oran, la direction de l'USM Alger a pris une première décision. Elle a mis fin aux fonctions de l'entraîneur Denis Lavagne, dont les choix sont contestés depuis l'entame de la saison. «Suite aux résultats négatifs réalisés, ces dernières semaines, la direction de l'USM Alger a pris la décision de mettre un terme au contrat de Denis Lavagne», a indiqué la formation des Rouge et Noir sur son compte officiel sur Facebook. Après avoir disputé 8 journées (avec un match retard face à la JSK, ndlr), les Usmistes n'ont récolté que 12 points. Un bilan mitigé, juge-t-on, au vu des moyens colossaux mis à la disposition de l'équipe et le recrutement effectué sur demande de l'entraîneur lui-même. Le directeur sportif, Hocine Achiou, s'est entretenu avec Lavagne et lui a signifié la décision de la direction de mettre fin à leur collaboration. Les deux hommes ont trouvé un terrain d'entente pour une séparation à l'amiable. Et puisque l'équipe disputera, mardi, un derby face au CR Belouizdad dans le cadre de la 10e journée, la direction usmiste a décidé de confier la tâche de diriger l'équipe à Azzedine Rahim, adjoint de Lavagne. L'ancien capitaine de l'USMA aura la lourde mission de retrouver le meilleur moyen de redresser la barre à l'occasion d'une chaude confrontation face au leader du championnat. Pour remplacer Lavagne, Achiou n'a encore pris aucune décision. Plusieurs noms sont avancés ici et là, mais jusqu'à l'heure, la décision est reportée jusqu'après le derby de ce mardi. Parmi les noms évoqués, se trouve le Tunisien, Nabil El Kouki, annoncé partant du banc de l'ES Sétif. D'ailleurs, il n'était pas présent sur le banc lors du match remporté par son équipe face au CS Constantine (1-0). L'autre prétendant au poste d'entraîneur en chef de l'USMA, le Serbe, Zorane Manojlovic. Ce dernier, qui a déjà drivé le CRB, la saison dernière et remporté avec lui le titre de champion d'Algérie, se trouve sans club depuis son limogeage du club saoudien d'Al Taï.