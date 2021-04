L'AS Monaco pense déjà à la saison prochaine. Selon les informations de La Dernière Heure en Belgique, le club de la Principauté aurait un oeil attentif sur Ahmed Touba (23 ans). Le jeune défenseur gaucher, capable d'évoluer dans l'axe et à gauche, réalise une belle saison aux Pays-Bas, au RKC Waalwijk. Des performances qui lui ont, notamment valu d'être appelé par Djamel Belmadi lors du dernier rassemblement de l'Algérie comptant pour les éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations. Et même s'il n'est pas entré en jeu, le jeune homme a pris rendez-vous pour l'avenir. Cela n'a pas échappé à Monaco, qui préparerait ainsi le possible départ de Benoît Badiashile (20 ans), très fortement courtisé en Allemagne. À noter que la Lazio et Feyenoord seraient également sur le coup.