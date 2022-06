C'est le grand jour pour Oran, qui sera, le joyau de la Méditerranée jusqu'au 6 juillet prochain. Plusieurs défis sont attendus derrière l'organisation de cette 19e édition des JM, et tout le monde est unanime à dire que l'Algérie a les moyens adéquats pour réussir l'évènement, sur tous les plans. Le président du Comité olympique algérien (COA), Abderrahmane Hammad, affiche un grand optimisme dans ce sens: «Force est de constater qu'il y a une grande volonté politique pour la réussite de l'organisation des Jeux méditerranéens. Nous sommes prêts à mettre les athlètes des 26 pays participants et les autres hôtes d'Oran dans les meilleures conditions possibles. Chaque délégation comportera près de 500 membres et ce sera, donc, un grand défi pour nous», a fait savoir l'ancien vice-Champion olympique du saut en hauteur. Il ajoutera: «S'agissant des infrastructures, tous les chantiers lancés sont achevés, que cela concerne la construction de nouvelles infrastructures ou la réhabilitation d'autres. Toutes ces infrastructures répondent aux normes internationales, de par les rapports des experts du Comité international des Jeux méditerranéens (CIJM), ce qui donnera une réelle image de l'Algérie.» Pour le dirigeant algérien et membre du bureau exécutif du CIJM, «l'édition d'Oran sera une référence». Elle sera, selon lui, l'occasion de signer des conventions avec plusieurs autres comités olympiques internationaux, «ce qui permettra d'en profiter sur tous les plans à court, moyen et long terme». Autre objectif espéré après ces JM, toujours, selon Hammad, celui de renforcer la diplomatie sportive algérienne, en assurant la présence du maximum de dirigeants algériens dans les différentes instances internationales.

À une question sur ce qu'il attend de la participation algérienne dans cette édition des JM, il dira: «L'Algérie va se présenter avec 330 athlètes, dans les disciplines collectives et individuelles, ce qui est déjà énorme. Personnellement, j'attends beaucoup des sports individuels pour glaner le maximum de médailles, à l'image de la boxe, la natation, l'athlétisme, le judo et la lutte.»