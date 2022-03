L'entraîneur de l'Équipe nationale algérienne de football, Djamel Belmadi, planche toujours sur la liste des joueurs devant participer à la double confrontation entre les Verts et la sélection camerounaise de football prévus dans une douzaine de jours pour le compte des matchs de barrage pour la qualification à la Coupe du monde 2022, prévue au Qatar.

Ainsi donc et aux dernières nouvelles, le sélectionneur national a envoyé des convocations à pas moins de 38 joueurs. Cette liste est élargie, dans la mesure où, d'aucuns savent que le coach national, ne laisse point de place à d'éventuelles impondérables.

Et dans cet ordre d'idées, il est important de signaler que le sélectionneur des Verts et son staff se doivent de réduire cette liste à seulement 23 joueurs, sans toutefois oublier, une liste de «réserves» en cas de changement de dernière minute. Belmadi et son staff devraient donc prendre un peu plus de temps pour trancher sur les noms des 23 joueurs concernés par la double confrontation contre le Cameroun.

Il aura, pour ainsi dire, le temps jusqu'au 20 mars prochain, soit juste avant le dernier stage prévu à Malabo en Guinée équatoriale. En tout cas, Belmadi ne semble vraiment pas prêt à effectuer un «changement radical» dans son groupe, dans la mesure où il est toujours fidèle à ses principes, à savoir faire confiance à ces joueurs «cadres», tout en les «avertissant» qu'il ne convoquerait que ceux devant être prêts aussi bien physique que moralement, au moment des choix.

Ce qui est considéré comme un «véritablement avertissement» aux joueurs désirant faire partie des Verts d'être vraiment à la hauteur des exigences dans ce genre de match décisif, comme c'est justement le cas pour cette double confrontation entre la sélection algérienne et son homologue camerounaise entre le 25 et le 29 mars. En effet, les dates précises de ces deux matchs sont: pour le match aller, Cameroun - Algérie, le vendredi 25 mars 2022 au stade omnisports de Japoma, à Douala à partir de 17h00. Quant au match retour, il est prévu le mardi 29 mars 2022 au stade Mustapha Tchaker de Blida à partir de 19h30. Des joueurs qui sont souvent annoncés on citera, bien sûr, sans parler des 23 habituels de base, Zedadka, Bentaleb, Guedioura, Benyettou, Benayada. Bien entendu, les joueurs habituels, tels les milieux de terrain, Zerrouki, Benacer, Bendebka, Boudaoui et autres Zorgane et Belfodil...

On sait donc que la sélection algérienne s'apprête à entamer les matchs de barrage de la Coupe du monde 2022 en affrontant le Cameroun, respectivement, les 26 et 29 mars prochain. Et pour ce faire, elle sera en stage dès le 21 mars en Guinée équatoriale pour se préparer à la première manche qui aura lieu au Cameroun.

Il faut savoir que le manager général des Verts, Djahid Zefizef, a lui aussi pris toutes ses dispositions en ayant effectué lors de la première dizaine de ce mois de février un déplacement en Guinée équatoriale, et précisément à Malabo afin d'organiser le séjour des Verts.

Sur place, il avait inspecté le lieu de préparation de la sélection algérienne. Les Fennecs devront effectuer un stage de 4 jours à Malabo, avant de rallier Yaoundé, la veille de la manche aller.

Le choix de la capitale équato-guinéene est purement stratégique, puisque la ville se trouve à 1 heure d'avion de la capitale camerounaise et présente les mêmes caractéristiques géographiques.

Enfin, il est à noter que Belmadi tient donc à bien préparer ses joueurs dans des conditions similaires à celles de Yaoundé, afin de les «mettre dans le bain» avant de donner la réplique aux Lions indomptables.