On dit qu'«après la pluie, vient le beau temps», mais cela ne semble pas s'appliquer pour la maison du Chabab de Belouizdad, où ses supporters assistent encore au... mauvais temps. L'intersaison est agitée chez le triple champion d'Algérie en titre à telle enseigne que même la reprise des entraînements ne s'est pas déroulée comme souhaité, lundi après-midi à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration (ESHRA) de Aïn Benian. Cette séance a été dirigée par l'entraîneur Nabil El Kouki, qui, pourtant, n'avait pas encore signé son contrat. Des sources laissent entendre que l'ancien coach de l'ES Sétif a exigé de signer un contrat de 2 ans, et une revue à la hausse du salaire proposé à ses adjoints. Une séance qui s'est tenue en la présence de cinq gardiens de but, dont la nouvelle recrue, Alexis Guendouz (ex-USM Alger). Ahmed Abdelkader est assuré de rester, étant «protégé», alors que Redouane Maâchou, de retour d'un prêt de l'USM Bel Abbès, n'est toujours pas fixé sur son sort. Chokri Remili, auquel on avait promis une promotion en équipe fanion, a été informé qu'il restera encore avec les réserves. Le gros problème reste posé avec Toufik Moussaoui. Ce dernier, et malgré les déclarations de son président, Mohamed Benelhadj, indiquant que sa libération est actée, et toujours lié au club, raison pour laquelle il s'est présenté. Il exige à ce qu'il soit payé rubis sur l'ongle pour signer le document de résiliation de son contrat, quitte à jouer même avec les réserves. Autre fait, celui de la présence de Islam Bouloudène. Ce dernier a acté son retour au Chabab en provenance du NA Hussein Dey, avec un contrat de 2 ans, mais aucun mot n'a été sifflé sur la page officielle du club. Le joueur s'est entraîné en catimini. Hichem Khalfallah, lui, a prolongé son bail la matinée et pris part à cette séance, sans que cela soit annoncé par la direction du club sur son support de communication. Sabri Cheraïtia, Nadjib Ammari et Karim Aribi ont, quant à eux, forcé leur entrée à l'ESHRA estimant que personne ne peut leur interdire cela, étant donné qu'ils sont toujours sous contrat avec le Chabab. Cela s'est passé en l'absence totale des dirigeants du triple champion d'Algérie en titre. On a indiqué que Benelhadj est absent en raison de sa contamination par le Covid-19, alors que la veille, l'homme était à la réception de l'entraîneur El Kouki et ses adjoints à l'aéroport Houari Boumedien.

Le technicien tunisien s'est dit outré par ce qu'il a constaté dès son arrivée, ce qui augure de mission des plus ardues qui l'attend. La gestion hasardeuse ne s'est pas limitée au niveau de l'équipe fanion, puisqu'elle touche, désormais, les jeunes catégories. Le DTS de celles-ci, Boualem Charef, étant partant, son successeur n'a encore pas pris le relais. Entre-temps, les meilleurs joueurs continuent, l'un après l'autre, d'aller signer ailleurs. Le dernier en date n'est autre que le latéral gauche, Foued Henfoug. Celui qui a pris part à la dernière édition des JM avec l'EN U18 a apposé sa signature sur un contrat avec le Paradou AC, et d'autres joueurs pourraient lui emboîter le pas très prochainement.