Le président du Club sportif amateur (CSA) du MC Oran, Chamseddine Bensenouci, a indiqué lundi avoir décliné la proposition du Conseil d'administration de la société sportive par actions (SSPA) du même club pour occuper le poste de manager général de l'équipe pensionnaire de la Ligue 1 de football. «Contrairement à ce qui se dit ici et là, je ne suis pas le manager général du MCO. Certes, le conseil d'administration m'a fait une proposition dans ce sens, mais je l'ai déclinée», a-t-il déclaré. Ce n'est pas tout, puisque ce même responsable a démenti avoir repris le témoin, «à titre intérimaire soit-il», du président de la SSPA, Tayeb Mehiaoui, qui devrait s'absenter pour une longue durée pour des «raisons de santé». «Je suis membre du conseil d'administration, mais je ne suis pas le président par intérim de la SSPA. Tayeb Mehiaoui se trouve actuellement en Espagne pour se soigner, et il y a une administration en place qui est chargée de gérer les affaires courantes du club professionnel», a précisé Chamseddine Bensenouci. Le premier responsable des Hamraoua s'est rendu en Espagne en fin de semaine passée dans un moment crucial que traverse son équipe, auteur d'un départ raté en championnat, et ce, en décrochant seulement 4 points de 15 possibles. Cette situation a sonné le glas de son entraîneur Azeddine Aït Djoudi, qui a démissionné de son poste à l'issue de la 3e journée. Son adjoint Benseghir a dirigé l'équipe, lors de la journée suivante, alors que l'entraîneur des espoirs, Aïssa Kinane, s'est chargé de la même tâche au cours de la 5e qui a vu les Oranais concéder leur 3e défaite de la saison sur le terrain du NA Hussein Dey. Mais depuis dimanche dernier, le MCO a un nouveau coach, en la personne du Tunisien, Mouaz Bouakkaz, qui a résilié, en milieu de semaine passée, son contrat avec la formation de Ligue 1 de son pays, à savoir, l'Etoile El Metlioui, pour tenter une 2e expérience sur le banc du club oranais qu'il avait déjà entraîné au cours de l'exercice 2017-2018. Bouakkaz aura pour mission de remettre la confiance entre fans et leur équipe, lui qui est assisté dans sa mission par l'ancien goleador des Hamraoua, Bachir Mechri.