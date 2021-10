Si la sélection nationale algérienne se qualifie aux barrages des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, elle rencontrera son prochain adversaire le 18 décembre prochain. C'est la date choisie par la Fédération internationale de football (FIFA) qui a également fait le choix d'organiser ce tirage au sort dans la capitale qatarie, Doha.

Et pour effectuer cette opération du tirage au sort relative à la zone Afrique, l'instance internationale a décidé d'utiliser son propre classement, le 16 décembre, pour déterminer les 5 premières places du classement.

Et là, la FIFA, qui a, d'ailleurs, approuvé la compétition de la coupe, a indiqué que tous les matchs à jouer dans cette coupe régionale, seront comptés comme des matchs amicaux dans le classement de la FIFA. Il est utile de rappeler que la 22e édition de la Coupe du monde de football se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022. D'ailleurs, en Afrique, les éliminatoires du Mondial-2022 se déroulent, actuellement, avec l'objectif d'atteindre les barrages. Il est vrai que la qualification pour le Qatar est un long chemin pour les formations africaines. La phase de poules qui s'achève en novembre, verra 10 sélections qualifiées pour le dernier tour, un barrage aller-retour en mars. Aujourd'hui, 2 sélections seulement ont assuré leur présence parmi les barragistes. Il s'agit du Sénégal 1er qualifié, en étant déjà assuré de la 1ère place de son groupe H. Et c'est également le cas pour la sélection marocaine, qui est déjà assurée de la qualification aux barrages, en étant 1er de son groupe I et ce, bien avant la fin des éliminatoires.

Pour la sélection algérienne, championne d'Afrique en titre, elle a hérité d'un groupe A, composé du Burkina Faso, du Niger et de Djibouti, qui est largement à sa portée, au 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Actuellement, lors du dernier match contre le Niger, le 12 octobre dernier, les coéquipiers de Mahrez ont gagné sur un score de 4 à 0, à Niamey. Ainsi et à l'issue de la 4e journée, l'Algérie a repris sa position de leader du groupe A, conjointement avec le Burkina Faso. Lors de la 5e et avant-dernière journée, l'Algérie se déplacera en Egypte pour affronter Djibouti, le 10 du mois prochain, alors que le Burkina Faso recevra le Niger. Le sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi, voulant avoir tous les atouts en faveur des siens, a souhaité que les supporters reviennent à l'occasion du 6e et dernier match des éliminatoires face au Burkina Faso, un duel décisif pour déterminer la sélection qui jouera le dernier tour pour la qualification au rendez-vous planétaire. Pour le moment, les Verts sont favoris de ce groupe, surtout que le dernier match décisif contre le Burkina Faso se jouera à domicile. Mais il faudra d'abord penser au Djibouti, avant tout.