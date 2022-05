Un but sensationnel salué par tout un pays. Auteur de la deuxième réalisation de l'AC Milan contre l'Atalanta dimanche (2-0), Theo Hernandez a régalé le public de San Siro mais également la presse italienne, qui a salué la performance de l'international français. La Gazzetta Dello Sport parle d'un but «à la George Weah» qui a une place «dans la galerie des plus beaux buts des Rossoneri à ce jour.» La presse fait écho au but exceptionnel marqué par le Ballon d'or 1995 contre l'Hellas, le 8 septembre 1996. Après un corner mal tiré par Vérone, Weah a récupéré le ballon dans sa propre surface, s'est amusé de la défense adverse à coup de crochets et de grand point, avant de traverser le terrain et aller tromper le portier adverse. De son côté, le Corriere Dello Sport a salué «un condensé de technique et de puissance» de la part du latéral français pour son quatrième but de la saison. Ce dernier a même dédié sa réalisation à son fils Theo Jr, né il y a quelques semaines. «J'ai commencé avec le ballon au pied pour aller jusqu'au but de l'adversaire et un grand but en est sorti, le plus important de ma vie, mais le mérite en revient à nos supporters et à tous ceux qui ont travaillé pour en arriver là. Aujourd'hui, c'était la première fois que mon fils venait me voir, c'était magnifique», a confié Theo Hernandez au micro de DAZN. Même ses coéquipiers ont été bluffés par le geste du Français, à commencer par son compatriote Mike Maignan. «Même Messi n'a jamais fait ça», a souligné le portier milanais dans une story Instagram.