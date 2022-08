La sélection algérienne de natation a décroché six nouvelles médailles (1 or, 4 argent, 1 bronze), lors des finales de la 3e journée du championnat d'Afrique seniors (messieurs et dames), disputées lundi à Tunis.

L'unique médaille d'or algérienne de la journée a été remportée par Jaouad Syoud sur 200m brasse (2:13.37), portant son total personnel à six médailles lors de ces joutes (3 or, 3 argent). Celles en argent ont été l'oeuvre de Jaouad Syoud sur 100m papillon (53.94), Ardjoune Abdallah sur 50m dos (25.87), Rania Hamida Nefsi sur 200m brasse (3:38.70) et Meroua Merniz sur 50m dos (29.79). La médaille de bronze est revenue au relais féminin du 4x200m nage libre avec un chrono de (8:47.39). Avec ces nouvelles breloques, le total de l'Algérie s'élève désormais à 14 médailles (5 or, 8 argent, 1 bronze). Lors des deux premières journées de compétition, les médailles d'or algériennes ont été remportées par Jaouad Syoud (200m papillon, 100m brasse), Abdallah Ardjoune (200m dos) et Oussama Sahnoun (100m nage libre), alors que celles en argent sont revenues à Rania Nefsi (100m brasse), Nesrine Medjahed (100m nage libre) et les relais mixtes 4x100m nage libre et 4x100 quatre nages. La 15e édition du championnat d'Afrique de natation se poursuit jusqu'au 24 août à la piscine olympique de Radès avec la participation de 29 pays.

L'Algérie prend part à cette compétition avec 13 nageurs encadrés par trois entraîneurs. Outre l'Algérie et la Tunisie (pays organisateur) 27 autres pays participent à cet évènement: la Gambie, la Guinée, le Kenya, le Malawi, le Mali, le Maroc, le Ghana, les îles Maurice, le Mozambique, la Namibie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan, la Tanzanie, l'Ouganda, le Zimbabwe, l'Angola, l'Afrique du Sud, le Bénin, le Botswana, le Burkina Faso, le Cap-Vert, l'Égypte, l'Eswatini, Madagascar, le Burundi et le Cameroun.