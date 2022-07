Le CR Belouizdad, triple détenteur du championnat de Ligue 1 de football, a clôturé mardi la première phase de sa préparation d'intersaison en vue de la saison 2022-2023, avant de s'envoler jeudi pour la Tunisie pour effectuer un stage précompétitif, rapporte le Chabab sur sa page officielle Facebook. Les joueurs du nouvel entraîneur tunisien Nabil Kouki ont effectué, ce mardi matin, leur dernière séance d'entraînement sur la pelouse du stade du 20-Août 1955 d'Alger. Le staff technique a accordé un jour de repos aux coéquipiers de Keddad, avant de rallier Tunis jeudi par avion. Sur le plan de recrutement, le milieu de terrain offensif franco-algérien Massinissa Oufella (21 ans), en fin de contrat avec le Paris SG, est arrivé lundi soir à Alger pour officialiser son engagement avec le CRB. Le club algérois a assuré auparavant les services de six joueurs: les défenseurs Aymen Bouguerra (Paradou AC) et Mouad Haddad (MC Alger), le milieu offensif Islam Bouloudene (NA Hussein Dey), l'attaquant Idriss Saâdi (ex-SC Bastia/ France), le gardien de but Alexis Guendouz (ex-USM Alger), alors que le portier Redouane Maâchou est retourné au CRB après la fin de son prêt à l'USM Bel Abbès, tout en prolongeant son bail de deux ans. Pour rappel, la direction du club algérois a décidé le prolongement du bail du milieu offensif Islam Bakir, du milieu Housseyn Selmi, et de l'attaquant Hichem Khalfallah jusqu'à l'été 2024. La direction du club a confié la barre technique au Tunisien Nabil El-Kouki. Ce dernier succède au Brésilien Marco Paqueta dont le contrat n'a pas été renouvelé par la direction du CRB. Par ailleurs, Le CRB a annoncé que le droit de recevoir ses adversaires au stade du 5-Juillet (Alger) lors de la saison 2022-2023 lui a été retiré, car l'enceinte doit fermer incessamment pour subir différents travaux de réhabilitation. «Les hautes instances du football national ont décidé la fermeture du stade du 5-Juillet, pour pouvoir y opérer différents travaux de réhabilitation, en vue du prochain championnat d'Afrique des joueurs locaux (CHAN-2023). Ainsi, il ne sera plus possible au CRB de transférer ses quartiers dans cette enceinte», a-t-on expliqué aux Rouge et Blanc. Disposant d'un effectif riche, qui développe mieux son football sur gazon naturel que sur tartan, le club champion d'Algérie en titre a saisi les autorités compétentes, pour demander à transférer ses quartiers du stade du 20-Août au 5-Juillet. Une requête acceptée dans un premier temps, et la direction du Chabab s'en était fortement réjouie, avant de recevoir une correspondance du directeur de l'Office du complexe olympique Mohamed-Boudiaf, lui annonçant que finalement, ce ne sera pas possible. Ainsi, et en attendant de trouver peut-être un autre stade doté d'une pelouse en gazon naturel, le Chabab restera domicilié dans son antre du 20-Août 1955