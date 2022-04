Le Sporting Lisbonne est-il plus fort en présence de son international algérien, Islam Slimani? Le coach des Lions, Ruben Amorim, y répond. En quittant l'Olympique Lyonnais pour rejoindre le Sporting Lisbonne au dernier jour du mercato d'hiver, Islam Slimani voulait avoir la certitude de pouvoir disposer de temps de jeu, histoire d'arriver en forme pour la Coupe du monde 2022 qui se tiendra au Qatar en fin d'année. Mais on connaît la suite, et l'élimination extrêmement douloureuse des hommes de Djamel Belmadi au profit du Cameroun dans les ultimes secondes du match retour des barrages qualificatifs pour le rendez-vous qatari. Pour l'ancien attaquant du Chabab de Belouizdad, le coup a été violent! Ceci, étant donné qu'il est conscient qu'il s'agissait là d'une de ses dernières occasions de briller au niveau mondial sous le maillot de l'Équipe nationale d'Algérie, lui qui est le meilleur buteur de l'histoire des verts avec un total de 40 buts. Touché par cette cruelle élimination, Slimani a continué à traîner sa peine en club malgré son match très abouti face aux Lions indomptables. De ce fait, il a été écarté du groupe la semaine passée avant d'affronter Tondela pour le compte de la 29e journée de championnat. La décision prise par son coach, Ruben Amorim, s'expliquerait par un manque d'implication lié à un mauvais comportement suite à l'annonce de sa non-titularisation. Cependant, l'attaquant de 33 ans a réintégré le groupe lisboète, cette semaine, en marge de la réception de Benfica pour la 30e journée de la Liga Portugal Bwin. Ainsi, le technicien portugais aurait donc bien pardonné à son joueur. De plus, Ruben Amorim pense que son équipe est plus forte en présence du natif d'Aïn Benian. «Islam peut débuter sur le banc, il peut démarrer comme titulaire, l'équipe est plus forte avec Slimani», a indiqué l'ex- milieu de terrain du Benfica. Ainsi donc, on peut dire que ce qui s'est passé entre les deux hommes fait partie de l'histoire ancienne.

R. S.