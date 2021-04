On ne peut pas le rater sur un terrain. Et en dehors. Ses efforts pour le collectif permettent à l'OL de posséder un premier rideau défensif sacrément efficace, ses mots dans les vestiaires, et ailleurs..., sont devenus aussi célèbres en interne que ses courses. Islam Slimani (32 ans) a la tchatche facile. Il avait même impressionné ses équipiers à Leicester, peu habitués à un tel débit alors qu'il ne parlait pourtant pas la langue à ses débuts. Slimani ne fait rien à l'économie. Depuis son arrivée à Lyon, il a imposé une personnalité et un style bien à lui mais il n'arrivait pas à percer véritablement les portes du onze de départ. Le changement de système, dimanche dernier, contre Angers (4-2-3-1, 3-0), a permis à l'Algérien de prendre place en pointe, Memphis Depay glissant à gauche, et de réussir une première comme titulaire à ce poste en L1 très intéressante, même s'il n'a pas marqué. Son entrée le 21 mars contre le PSG (2-4) - ponctuée par son unique but en Ligue 1en 13 matchs - avait déjà secoué ses collègues avant son départ en sélection où le cham-pion d'Afrique 2019 a brillé, avec notamment un doublé en Zambie (3-3). Djamel Belmadi, son sélectionneur, avait alors mis en avant son comportement, sa mentalité. Rudi Garcia avait déjà songé à le lancer sur le terrain de Lens (1-1, 3 avril) au retour de cette trêve mais avait finalement opté pour le trio formé par Toko Ekambi, Depay et Kadewere, qui s'est depuis blessé aux ischios. Une ouverture pour Slimani. «C'est dommage que son but inscrit contre Angers ait été invalidé, souligne Garcia, puisque Karl (Toko Ekambi) était hors jeu de très peu. Mais il le mérite, je lui ai dit que c'était pour bientôt. Il travaille, il a un gros jeu de tête.» Mais aussi une tendance à sortir de sa zone pour participer au jeu comme Depay. «Il est parfois trop dans le décrochage. Avec Memphis, ils ne doivent pas aller tous les deux au ballon. Islam a cette capacité à être collectif, je me demande s'il ne prend pas plus de plaisir à faire marquer les autres qu'à marquer lui-même, insiste l'entraîneur. Je comprends pourquoi Ben Yedder a été prolifique avec lui.» À Monaco (2019-2020), il a développé cet altruisme que Garcia aimerait parfois moins présent. Léo Dubois apprécie, en tout cas, son profil: «Il nous fait du bien. C'est un point d'ancrage devant. On a réussi à le toucher contre Angers et il a pu dévier, remiser. Et pour un cen-treur, avoir cette présence dans la surface, c'est intéressant car il a une qualité de reprise en une touche assez exceptionnelle, il faut qu'on s'en serve.» Pour espérer décrocher la Ligue des champions...