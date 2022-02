Le président de la FAF, Charaf-Eddine Amara et son homologue sud-africain, Danny Jordaan, ont signé jeudi à Alger, un Mémorandum d'entente qui devra renforcer les liens de coopération et d'échanges entre les fédérations des deux pays, a indiqué l'instance. Les deux présidents ont paraphé le document qui scellera une nouvelle page des relations entre les deux fédérations dans plusieurs domaines footballistiques, notamment: l'organisation de rencontres et la participation à des tournois pour les différentes sélections nationales A, jeunes et féminines toutes catégories confondues. La tenue de conférences et autres workshops sur divers thématiques (technique, éducation, formation, développement, management, infrastructure sportive, évènementiel, marketing, audiovisuel,) figurent parmi les domaines de la coopération entre les deux instances footballistiques. Les deux fédérations vont aussi échanger des expériences dans divers domaines du football (expertise, diplomatie sportive, gouvernance, sécurité et sûreté lors des événements sportifs,) et plus particulièrement le volet technique à travers les directions techniques nationales des deux instances (formation, détection des jeunes talents, académies, football féminin, Futsal, Beach-Soccer, le football à 5, à 7, à 9, formation des entraîneurs et des formateurs-éducateurs), ainsi que la médecine sportive. Cet événement intervient en marge de la rencontre qui a opposé les deux sélections, mercredi 23 février au stade Omar Hamadi de Bologhine pour le compte de la manche-retour des éliminatoires de la CAN -Maroc 2022. Pour rappel, la sélection algérienne a été éliminée après le nul concédé à domicile (1-1). Au match aller disputé vendredi dernier à Johannesburg, les Algériennes s'étaient inclinées (2-0).