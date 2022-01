Depuis l'entame des matchs de la Coupe arabe FIFA-2021 au Qatar, l'intérêt pour le Championnat national (Ligues 1 et 2), est tombé, à telle enseigne que les fans des Verts s'en f... comme de l'an IVX avant Massinissa, des résultats et des problèmes, inhérents aux clubs qui connaissent, pratiquement, des problèmes de tous ordres! La joie procurée par les Verts de Madjid Bougherra a laissé les supporters sur leur faim et ont hâte de voir à l'oeuvre les grands faiseurs de joie et de liesse populaire, à compter du 9 janvier prochain! Et peu importe les nouvelles sur les joueurs atteints par le Covid -19, Omicron, Delta et autres virus errant à l'air libre. Ils seront sur pied d'ici quelques jours! La liste de Djamel Belmadi, le sélectionneur national, a rassuré la quasi-majorité des fans et on ne relève aucun souci, pour le moment. Belmadi s'est enfermé dans son «donjon mental» et ne le passera que lors du 1er match de la CAN au Cameroun! Nous éviterons, aujourd'hui du moins, de proposer des noms de joueurs participants au 1er match, contre Sierra Leone. Le bal des gagnants débutera par une éclatante victoire des Verts, sans commentaire. C'est là, un pronostic sérieux émanant d'une conviction née un certain jour de la finale au Caire (Egypte) de la coupe d'Afrique en 2019. Permettez à votre serviteur de vous rappeler les noms de l'épopée des Fennecs, des noms cette année, absents. Nous commencerons par l'inoubliable héros «Herculéen», Adlène Guedioura, l'infatigable et fin Rafik Alliche, le félin et discipliné Azzedine Doukha, que les vrais fans n'oublieront pas de sitôt! Par contre, les nouveaux visages, dont le séduisant et technicien hors pair, Ramiz Zerrouki, le technicien-fonceur-rageur Sofiane Bendebka, les défenseurs-attaquants Hocine Benayada et Amine Tougaï vont devoir montrer à Belmadi, qu'il ne s'est pas trompé dans ses choix! La tache n'est certes pas aisée, mais pas impossible pour les «guerriers du désert», qui savent ce qui les attend. Les supporters adverses ont beau parler pour nous impressionner, pschitt! Les menaces, railleries et autres sarcasmes des fans, à travers les réseaux sociaux ne pourront rien contre la légendaire «grinta» et surtout la classe à l'état pur, des joueurs-combattants algériens! D'ailleurs, Belmadi, le sélectionneur national, l'a redit, jeudi dernier, au cours de son point de presse: «Seule, la constance doit être notre leitmotiv! Il est revenu sur les excellents jeunes joueurs non retenus, avec leurs coéquipiers, et réaffirmé que c'était là, le seul choix de l'entraîneur national, qui ne devra étaler son bilan qu'à l'issue du tournoi! Mais depuis l'arrivée, dimanche dernier, de l'équipe algérienne au Qatar, les nouvelles ne sont guères réjouissantes. Peu importe! Djamel Belmadi, les traits certes tirés, continue la préparation comme si de rien n'était! Il connaît son combat. Il connaît son effectif. Il sait d'ores et déjà, les épines plantées çà et là sur son parcours. Il a appris à les éviter. Il a même dû se passer des douteux et brouillons commentaires «catastrophiques», surtout émanant de nos frères tunisiens, marocains, égyptiens, qui ne cesseront de nous «casser les pieds», qu'avec le brandissement du trophée africain. Alors là, la joie de millions d'Algériens, de Sydney (Australie) à Toronto (Canada), en passant par Paris, Lens, Nîmes, Sète (évidemment), Londres, Manchester, Amsterdam, Roma, Torino, Lugano (Suisse) M'Gladbach, Tunis, Marrakech, Le Caire, Benghazi, sera visible et audible depuis Jupiter. Le peuple algérien oubliera au moins, ses petites misères, jusqu'à la prochaine Coupe du monde, qui aura lieu au Qatar! En attendant, le Championnat national continuera à patauger dans ses contradictions? Tenez! Un exemple frappant d'un ancien bon joueur, et entraîneur d'occasion, a longtemps occupé un siège dans l'émission «Bel Makchouf» de la chaîne El Haddef» aux côtés de son vieil ami «Alilou», et a constamment milité pour l'entraîneur local. Mais, une fois placé au poste tant envié de directeur sportif, il prie l'entraîneur français de plier bagage, pour absence de résultats. Jusque-là, c'est bon, et même très bon! Mais stupeur! Au lieu de laisser cette place à un coach local, en l'occurrence, l'excellent Azzedine Rahim, qui assure, actuellement l'intérim, Hocine Achiou, comme d'habitude, dribble toute la défense et cherche un entraîneur... étranger à son club de «coeur», l'USM Alger, le club des martyrs de 1954/1962, alors qu'il a sous la main Rahim! Il vous répondra alors que l'équipe est plus grande que tout entraîneur, d'où qu'il vienne! Donc, il faut un étranger! Allez comprendre quelque chose dans ce méli-mélo! Vous comprenez maintenant le pourquoi du désintérêt des fans! Que dire alors de ceux, plus malheureux du NA Hussein Dey, du MC Oran, de l'ASM Oran, du WA Tlemcen, et autres de l'USM Bel Abbès, du RC Relizane, de l la JSM Skikda, de l'USM Annaba, de l'ES Guelma, de l'USM Sétif, ces anciennes véritables grandes écoles de foot qui ont tellement fourni les EN lorsque les dirigeants l'étaient encore, pas ces personnages «infiltrés» par les hommes d'affaires «ripoux», faits surtout pour acheter et vendre tout ce qui leur paraît comme marchandise potentielle?