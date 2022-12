La sélection marocaine de football s'est brillamment qualifiée en quarts de finale de la Coupe du monde, en écartant l'Espagne (0-0, 3-0 tab) mardi pour écrire une page de son histoire en Afrique, en devenant la 4e sélection africaine à attendre ce niveau. Après avoir été éliminée en 8es de finale en 1986, la sélection marocaine, enregistre avec son entraîneur local, Walid Regragui sa meilleure performance de l'histoire dans la compétition en rejoignant dans cette étape de la compétition les trois autres sélections du continent africain, à savoir le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010. Pour le moment, le Maroc est proche d'une performance «inédite» et toute aussi «historique» de se qualifier pour le dernier carré, en cas de victoire, samedi prochain face au Portugal de l'attaquant Cristiano Ronaldo. Face aux Espagnols, les Marocains ont bien montré et démontré que le football africain n'a rien à envier aux autres sélections continentales et surtout les européennes. Sur le terrain, On se rappelle bien d'ailleurs en 2018, que les quarts s'étaient résumés à un bras de fer entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Quatre ans plus tard, le Maroc vient de rompre ce duopole, même si le nombre de nations européennes qualifiées (5 sur 8) alimente le risque de voir la mainmise du Vieux Continent se poursuivre, comme à chaque édition depuis 2002. L'Amérique du Sud est représentée par le Brésil et l'Argentine qui sont portés respectivement par Neymar et Messi. La Canarinha et l'Albiceleste croient en leurs chances dans ce tournoi qui est sans doute la dernière opportunité pour «Ney» ou pour «Leo» d'atteindre le Graal. Les Lions de l'Atlas ont vraiment mérité leur qualification après une victoire arrachée à l'issue des tirs au but face à l'Espagne (0-0,

3-0 t.a.b.).

Héroïque, leur gardien Yassine Bounou a provoqué trois échecs espagnols (une tentative sur le poteau et deux arrêtées). Pour conclure, le défenseur marocain Achraf Hakimi a réussi une panenka. Et ironie du sort, Achraf Hakimi, auteur de la panenka qui a éliminé l'Espagne, est né et a grandi dans la banlieue sud de Madrid. Le joueur du PSG a conclu une séance tirs au but marquée par les exploits d'un Yassine Bounou... qui évolue depuis dix ans en Espagne. Ainsi les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 se déroulent les vendredi 9 et samedi 10 décembre. La Croatie a décroché son ticket pour les quarts en dominant lundi dernier le Japon et également, à l'issue de l'épreuve des tirs au but. Modric et ses coéquipiers attendent tranquillement leurs opposants. Ça sera contre le Brésil. Ce quart de finale se déroulera ce vendredi 9 décembre à 16h00 heure française à l'Education City Stadium à Al Rayyan. Le troisième quart de finale oppose les Pays-Bas à l'Argentine et il se déroulera demain à 20h00 heure au Lusail Iconic Stadium à Lusail. Les Pays-Bas sont en quête de leur premier sacre en Coupe du monde après avoir échoué trois fois en finale en 1974, 1978 et 2010. L'Argentine est quant à elle en lice pour décrocher sa troisième étoile après 1978 et 1986 pour ce qui devrait être la dernière Coupe du monde de Lionel Messi. enfin, le quatrième quart de finale opposera la France à l'Angleterre et il se déroulera samedi 10 décembre à 20h00 heure. Champion du monde en titre, la France rêve de devenir la première équipe à réaliser le doublé depuis le Brésil de Pelé et Garrincha en 1958-1962. Les Français retrouveront en quarts de finale l'Angleterre d'Harry Kane. Les Three Lions ont laminé le Sénégal au précédent tour (3-0). Ça sera la première confrontation entre ces deux nations dans un match couperet du tournoi majeur.