Le ministère de la Jeunesse et des Sports a lancé une mise en garde virulente à l'encontre de quatre membres de la Fédération algérienne de football (FAF) qui sont touchés par le cumul des responsabilités exécutives, électorales et administratives au sein de l'instance fédérale algérienne. D'aucuns savent que le cumul de fonctions est interdit et donc contraire aux lois de la République. Et pour s'en convaincre, un petit coup d'oeil au décret exécutif n° 15-340 du 28 décembre 2015, complété par le décret exécutif n° 21-60 du 8 février 2021, et on est bien fixé. Ce décret stipule qu'il est strictement interdit de cumuler les responsabilités exécutives, électorales et administratives dans les structures d'organisation et d'activation sportives. C'est ce que demande simplement le ministre Abderezak Sebgag. D'ailleurs, cela fait longtemps que les médias l'ont signalé sans que le premier responsable hiérarchique de la FAF intervienne. Aux dernières nouvelles justement, il se trouve que le ministre a contacté les instances du football, y compris la FAF, et toutes les associations, en leur donnant un délai de 10 jours pour régler cette problématique qui dure. Ainsi, les concernés auront jusqu'au 15 de ce mois, pour mettre en conformité leurs structures avant la mise en oeuvre de l' article 7 du décret exécutif 15-340 qui stipule que tout membre ou employé qui se trouvera en défaut de se conformer aux dispositions détaillées dans la présente instruction sera passible de la peine de révocation et de radiation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Il y a lieu de rappeler que la démission du président de la FAF, Charaf -Eddine Amara, a laissé les spéculations aller bon train concernant l'avenir des autres membres du Bureau fédéral. Ainsi la dernière correspondance de la tutelle sur ce cas concerne, en premier lieu, quatre membres du BF. Il s'agit de Rachid Oukali, président de Ligue de wilaya d'Alger, Ammar Bahloul, président de la Ligue régionale d'Annaba, Yassine Benhamza, président de la Ligue régionale de Saïda, et Djilali Touil, président de la Ligue régionale de Chlef. Ces responsables doivent donc régulariser leurs situations et choisir entre rester au BF ou dans leurs fonctions au niveau de leurs Ligues respectives. Amara avait annoncé jeudi dernier sa démission de la tête de la structure de Dély Ibrahim, avec la nomination d'un membre du Bureau fédéral à savoir son adjoint, vice-président Mohamed Maouche à la tête de l'instance du football jusqu'à la tenue des travaux de l'Assemblée générale et l'élection d'un nouveau président, avant qu'il ne se retire, appelant à la nécessité du retrait de tous les membres du Bureau fédéral avec lui, et c'est ce que beaucoup de membres rejettent, comme l'ancien ministre Mouldi Aïssaoui et Ammar Bahloul. Ces derniers sont en train de chercher à accélérer les démarches en vue de tenir l'AGEX pour qu'Amara remette sa démission et ainsi permettre aux autres membres du Bureau fédéral de postuler au poste. Mais le facteur temps ne jouera pas en leur faveur désormais, par rapport aux lois des associations, et c' est ce qui les met en difficulté pour le moment...