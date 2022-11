Le capitaine de la sélection portugaise, l'inamovible Cristiano Ronaldo, a connu beaucoup de déboires et problèmes avec son club anglais, Manchester United, avant de mettre fin à son contrat, juste avant de disputer la Coupe du monde au Qatar. Et justement, d'aucuns férus du football en général, et amoureux du Portugais, étaient curieux de revoir cet attaquant racé au sein de sa sélection nationale. Ronaldo est désormais sans club. Et juste après, Ronaldo a tourné la page Manchester en se consacrant à son équipe nationale. Il devrait donc prouver toute sa classe et sa vista, sans oublier, sa réputation de «buteur» lors de ce Mondial au Qatar.

Dès la présentation des deux équipes sur le terrain et au moment des hymnes nationaux, on voyait Ronaldo très à l'aise et surtout très concentré sur ce premier match de cette prestigieuse et historique compétition mondiale. D'ailleurs, même lors des échauffements, on remarquait la symbiose parfaite et l'entente extraordinaire entre lui et ses compatriotes: ce qui témoigne de la très bonne ambiance collective en sélection. Et cela s'est directement répercuté sur le terrain où Ronaldo s'est illustré d'une manière toute aussi «historique». Puisqu'en effet, l'enfant terrible portugais a amélioré son «record» en ouvrant la marque pour la 5e fois lors de cinq Coupes du monde différentes. C'est qu' aucun joueur n'avait atteint un tel total dans l'Histoire. Et c'est ainsi qu'il est entré encore un peu plus dans l'Histoire en inscrivant un penalty qu'il a lui-même provoqué face au Ghana. Après avoir marqué en Allemagne en 2006, en Afrique du Sud en 2010, au Brésil en 2014, et en Russie en 2018, «CR7» a profité de «sa» cinquième Coupe du monde au Qatar pour doubler le Brésilien Pelé et les Allemands Uwe Seeler et Miroslav Klose, qui ont marqué lors de quatre Coupes du monde différentes. Avec ce but face au Ghana, le quintuple Ballon d'or a inscrit son 8e but dans cette compétition, avec notamment un triplé face à l'Espagne (3-3) il y a quatre ans. Mais, il faut aussi noter qu'il a toutefois peu de chances de rejoindre Klose au nombre de buts total: l'Allemand a marqué 16 fois lors des éditions 2002, 2006, 2010 et 2014, le record absolu. Cristiano Ronaldo devient le premier joueur à marquer dans 5 Coupes du monde différentes grâce à son penalty provoqué et converti face au Ghana! Avant-hier soir, on jouait la demi-heure, lorsque CR7 est poussé (très) légèrement par Djiku pour se frayer un chemin vers le but. Et l'arbitre de la rencontre a choisi d'annuler le but pour une faute discutable. En deuxième période, et précisément à la 61e, Ronaldo obtenait un penalty très léger. Le quintuple Ballon d'or ne tremblait pas et inscrivait son premier but au Qatar, son 8e en Coupe du monde (1-0).

Grâce à cette réalisation, il enregistre un nouveau record. Par la suite, sur le côté gauche, Kudus s'est infiltré et est parvenu à centrer pour Ayew qui a propulsé le ballon dans le but vide (1-1). Quelques minutes après l'égalisation, Joao Felix redonnait l'avantage à son équipe après un petit piqué venu de la gauche (2-1).

À la 81e, bien lancé par Felix, encore lui, Rafael Leao a bien ouvert son pied à la limite du hors-jeu (3-1). Ronaldo est remplacé alors qu'il ne restait que quelques minutes avant la fin du temps réglementaire.

Les courageux Ghanéens ont bien réagi, ensuite, et voilà que complètement oublié par Cancelo, Bukari parvient à placer une tête pour réduire l'écart (3-2). Et c'est ce score final de cette partie bien disputée

qui entrera «indirectement», dans l'histoire avec Cristiano Ronaldo, comme acteur principal...