Cap sur Doha! La planète football, enfin fixée sur la majorité des participants au Mondial-2022, braque déjà ses regards sur le Qatar où le tirage au sort, ce vendredi, rendra soudain concrète une compétition hivernale atypique et décriée. Et dans cette liste de participants, l'on ne trouvera pas l'Algérie. L'équipe de Djamel Belmadi s'est fait éliminer, mardi soir, au stade Mustapha-Tchaker de Blida face au Cameroun, après sa défaite (1-2). Dans une ambiance volcanique à l'enceinte de la vallée de la Mitidja, les Verts n'ont pu rendre la pareille à leurs fans, lesquels croyaient dur comme fer en les potentialités des leurs de finir le boulot après la victoire au match aller à Douala (1-0). Grosse est la déception en raison de cette élimination et le rêve qui s'évapore. Mais elle l'est encore plus en raison de la manière avec laquelle cela s'est fait. Quand l'arbitre gambien Bakary Gassama siffla la fin de la rencontre, les Algériens étaient effondrés. Quelques secondes auparavant, ils pensaient tenir le billet pour le Qatar, lorsque Touba, à peine rentré, avait réussi à égaliser (118', répondant au but de Choupo Moting à la 22'. Mais l'espoir n'a duré que l'espace de quelques secondes, lorsque dans le temps additionnel, Toko-Ekambi profite du mauvais placement de la défense algérienne pour secouer une seconde fois les filets de M'bohi. Les Algériens n'en revenaient pas, à l'image de Djamel Belmadi, en pleurs à genoux sur le terrain, illustrant parfaitement cette incroyable et cruelle fin de match. Le stade de Blida, chauffé depuis des heures, était en délire. En face, les Lions indomptables bondissaient de joie partout, en célébrant ce brillant succès avec leur entraîneur, Rigobert Song, qui était à son 2e match comme sélectionneur seulement. Et chacun est allé, ensuite, de sa propre analyse de la partie. Assumant parfaitement sa responsabilité, Belmadi a été le plus visé, en raison de ses choix tactiques et son coaching «inexplicable». D'emblée, il a opté pour une défense à 5, ce qui a fait vider la zone médiane en quelque sorte, où l'on ne trouvait que Bennacer et Zerrouki, puisque Mahrez et Belaïli jouaient beaucoup plus sur les ailes, eux qui ont brillé par leur individualisme. Aussi, malgré la présence de deux latéraux gauches (Laouafi et Touba), le coach a aligné un latéral droit dans ce poste, Atal en l'occurrence. L'on attendait, par la suite, au renforcement du milieu du terrain, dominé par les Camerounais, mais Belmadi décide autrement, avec un changement au poste par poste Zerrouki - Bendebka. Pour boucler la boucle, et après le but de Touba, le coach procède par un autre changement inexplicable. Au lieu de demander à ses protégés de fermer derrière et prendre la décision d'aligner un «costaud», comme Guedioura ou Tahrat... il incorpore un attaquant de pointe, puisque Belfodil a remplacé Slimani, souffrant. Sur l'action qui a suivi, Benayada, irréprochable jusque-là, casse le hors-jeu permettant à Ekambi de secouer les filets de M'bolhi et envoyer les Lions indomptables pour une 8e participation en Coupe du monde. Song, lui, critiqué après l'échec de l'aller, a innové en titularisant le méconnu Léandre Tawamba, qui joue en Arabie saoudite à Al Taawoon, plus titularisé avec les Lions depuis 2018. Pour sa 5e sélection, à 32 ans, il a malmené la défense algérienne.

Le travail effectué par Belmadi durant plus de 3 ans est parti en l'espace d'une rencontre, puisque l'objectif principal n'a pas été atteint. Après une CAN ratée dans les grandes largeurs, l'Algérie s'est également manquée, laissant sa place pour le prochain Mondial lui échapper au profit du Cameroun. Place à la redistribution des cartes. Des têtes vont certainement tomber dans les jours à venir.