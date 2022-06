La santé des sportifs et leur prise en charge à temps constituent deux axes principaux pour lesquels les responsables en charge de l'organisation de la 19e édition de la rencontre sportive des Jeux méditerranéens ont déployé d'importants moyens. L'outillage des infrastructures sportives en moyens nécessaires a franchi de grands pas. C'est le cas constaté au niveau du Village méditerranéen. La polyclinique, mise en place à l'effet de prendre en charge sanitaire des sportifs devant participer à cette rencontre sportive méditerranéenne, vient d'être dotée du matériel nécessaire. «Il s'agit du matériel et des équipements sanitaires», a indiqué le chargé de la communication près la direction de la santé de la wilaya d'Oran, le docteur Youcef Boukhari. «Nous avons réceptionné le matériel médical destiné à l'équipement du Village méditerranéen et de la salle de soins du complexe olympique de Belgaïd», a-t-il affirmé, en marge d'une formation sur la gestion axée sur les résultats au profit des cadres de la santé de la région ouest, organisée à Oran. Il a souligné que «ces équipements comprennent des tables de consultation, des tables de radiologie et un petit laboratoire qui permettront la prise en charge de certains problèmes». «Ces équipements permettront de prodiguer des soins sur place sans pour autant se soucier ni avoir à se déplacer vers les structures de santé externes», a-t-il ajouté. Compte tenu de son rôle de premier ordre, la direction de la santé d'Oran sera omniprésente durant toute cette rencontre sportive. D'ailleurs, elle a mobilisé le gros de ses moyens, à savoir une équipe composée de huit médecins généralistes, 12 médecins spécialisés dans plusieurs spécialités comme la réanimation et traumatologie, en plus de plusieurs paramédicaux et autres infirmiers et moyens matériels dont des ambulances. Aussi, les structures mises en place à cet effet fonctionneront sans relâche à hauteur de 24/24h, pendant toute la durée des JM d'Oran. Et ce n'est pas tout. La prévention contre les maladies liées à la crise sanitaire, constitue l'un des chapitres les plus importants contre lesquelles la direction de la santé a mobilisé d'importants moyens à l'occasion de ces Jeux méditerranéens devant se tenir dans moins de 20 jours, du 25 juin au 6 juillet de l'année en cours. Il s'agit, selon le responsable de la prévention au niveau de la direction de la santé, le docteur Youcef Boukhari, d'importants équipements mis en place et qui permettent la détection à temps des éventuels cas de Covid- 19. «La DSP dispose déjà de 10 000 tests antigéniques rapides et 5 000 autres PCR, en attendant de définir le protocole sanitaire à appliquer pendant les jeux», a expliqué le docteur Boukhari, expliquant que «la situation épidémiologique est stable au niveau de la wilaya d'Oran». «Aucun cas positif du virus n'a été enregistré depuis près de deux mois», a-t-il souligné