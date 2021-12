Milos Raonic, après avoir traîné la patte à cause d'une blessure au mollet tout au long de sa saison 2021 (il n'a disputé que 12 matchs), ne démarrera pas la nouvelle année sur un plus gros rythme. Le Canadien a d'ores et déjà annoncé son forfait à l'Open d'Australie qui se jouera en janvier. Lui qui n'a pas remis les pieds sur un court depuis le mois de juillet, chutant jusqu'au 70e rang du classement ATP, ne sera donc pas présent à Melbourne et aura besoin de plus de temps pour se remettre sur pied. C'est déjà le quatrième Grand Chelem consécutif qu'il manquera, alors qu'on attend toujours les communications de Novak Djokovic et Rafael Nadal quant à leur participation, ou non, au premier très grand rendez-vous de la saison.