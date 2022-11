Quatre nouvelles recrues du WA Tlemcen sont désormais qualifiées pour prendre part aux prochaines rencontres officielles de leur équipe, a indiqué, ce dimanche, l'entraîneur de cette formation de Ligue 2 de football (Gr. centre-cuest). Selon Boualem Menkour, en poste depuis l'intersaison, les quatre joueurs en question «seront présents sur le terrain dès le prochain match contre le MC Saida». Une nouvelle qui a réjoui au plus haut point le technicien émigré, vu que l'intégration des quatre éléments en question va lui donner plus de solutions en vue de la suite du parcours. Son équipe évolue depuis le début de cette saison avec un effectif composé essentiellement des joueurs de la réserve, a-t-il expliqué. Le WAT, relégué en Ligue 2 à l'issue de l'exercice passé, a été privé de ses recrues en raison de ses dettes envers d'anciens joueurs ayant eu gain de cause auprès de la Chambre nationale de règlement des litiges (CNRL), rappelle-t-on. Un état de fait ayant valu au «Widad» un début d'exercice inquiétant, puisque cette formation, tenue à nouveau en échec sur son terrain par l'ASM Oran (2-2), samedi pour le compte de la 8e journée, se morfond dans le bas du tableau. D'ailleurs, l'entraîneur Menkour se veut réaliste en affirmant que son objectif cette saison étant de se maintenir dans le deuxième palier, estimant que le manque d'expérience de ses capés ne leur permet pas de revoir à la hausse leur ambition. Toutefois, ce même technicien reste persuadé que ses jeunes joueurs «constituent l'avenir du club si on venait à bien les prendre en charge», prédisant leur éclosion dès la saison prochaine. Après huit journées de championnat, le club de l'ouest du pays occupe la 11e place au classement avec 8 points obtenus de deux victoires contre deux nuls et deux défaites. Le WAT compte seulement 3 points d'avance sur l'ASM Oran, 14e et premier potentiel relégable, sachant que les trois derniers au classement de chacun des deux groupes de la Ligue 2 descendront en division Inter-Régions à l'issue de l'exercice en cours.