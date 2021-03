Si le sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi, a convoqué 28 joueurs avant de rappeler en renfort le jeune Adam Zorgane, du Paradou AC, il n'a enregistré durant la première séance d'entraînement, lundi dernier au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa que la présence de 18 joueurs avant le départ, hier, vers Lusaka. Et Belmadi a bien tenu à préciser, à propos de l'effectif qu'il a convoqué en vue des deux matchs de la 5e et 6e journée des éliminatoires de la CAN-2021 prévue au Cameroun et reportée à 2022, contre la Zambie et le Zimbabwe: «Une partie du groupe est arrivée, on va faire une séance d'entraînement ce lundi, avant notre départ mardi (hier, Ndlr) pour la Zambie. Il y a une partie de joueurs qui vont arriver vendredi 26 à Alger, à notre retour de Lusaka.» «En prévision de ces deux rencontres face à la Zambie (le 25/03) et le Botswana (le 29/03) comptant respectivement pour les 5es et 6es journées du groupe H des éliminatoires de la CAN TOTAL Cameroun 2021, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a fait appel à Adem Zorgane, le sociétaire du Paradou AC, ce qui fera de lui le 29e joueur de la liste qu'il a retenu pour ce stage», a annoncé la FAF. Et toujours à propos de l'effectif des Verts, il y a lieu de noter que les joueurs Aïssa Mandi (Bétis Séville/ Espagne), Ismaël Bennacer (AC Milan/ Italie), et Sofiane Feghouli (Galatasaray/ Turquie), seront indisponibles pour le match en déplacement, jeudi, à Lusaka face à la Zambie. Ces joueurs, en plus des deux éléments évoluant en Premier League anglaise, Riyad Mahrez et Saïd Benrahma, sont attendus vendredi à Alger, en vue du match face à Botswana, prévu lundi 29 mars à Blida, en clôture des qualifications de la CAN-2021. De son côté, le défenseur Ramy Bensebaïni suspendu pour le match contre la Zambie a rejoint le groupe lundi, mais n'effectuera pas le déplacement de Lusaka avec le groupe, hier, à bord d'un vol spécial. Par ailleurs, il est important de signaler que les joueurs évoluant en Arabie saoudite: Rais M'bolhi (Al-Ettifaq), Azzedine Doukha (Al-Raed), Mehdi Tahrat (Abha Club), Hilal Soudani (Al-Fath FC), ainsi que le sociétaire d'Al-Nasr (Emirats arabes unis) Mehdi Abeid, rejoindront le groupe directement à Lusaka. Ainsi donc et pour clore avec l'effectif des 29 joueurs convoqués par Belmadi, il y a lieu de noter la présence de trois nouveaux joueurs: il s'agit des deux défenseurs Ahmed Touba (RKC Waalwijk/ Belgique) et Naoufel Khacef (Tondela/Portugal), ainsi que le milieu de terrain Ramiz Zerrouki (Twente/Pays-Bas). À noter également le retour de plusieurs joueurs tels que Hilal Soudani (Al-Fath FC/Arabie saoudite), Youcef Belaïli (Qatar SC/Qatar), Rachid Ghezzal (Besiktas/Turquie), ou encore Mehdi Zeffane (Krylia Sovetov/Russie). Les Verts se trouvent donc à Harrare, dès aujourd'hui, où ils auront une dernière séance d'entraînement à effectuer sur le terrain principal du stade de Lusaka à l'heure du match, soit 19h locale (18h algérienne). Et c'est d'ailleurs juste après le match de demain que les Verts reviendront à Alger, toujours sur vol spécial pour disputer leur deuxième match contre le Zimbabwe lundi prochain, au stade Tchaker de Blida. À rappeler enfin que l'Algérie caracole en tête de son groupe de qualifications avec 10 points, devant le Zimbabwe (5pts). Le Botswana suit derrière à la 3e place avec 4 points, alors que la Zambie ferme la marche avec 3 unités.