Engagé depuis l'été dernier dans un rôle de responsable des sports et du développement au sein du Lokomotiv Moscou, le technicien allemand Ralf Rangnick fait parler son expertise en Russie. Initiateur du Gegenpressing et homme fort du projet Red Bull (Salzbourg et Leipzig) pendant des années, il a lancé une nouvelle aventure. Pourtant celle-ci pourrait vite prendre fin. En effet, Manchester United s'est séparé de son coach Ole Gunnar Solskjaer et cherche actuellement un intérimaire jusqu'à la fin de la saison. Séduit par le profil de Ralf Rangnick, le club anglais a coché son nom. Et alors que Lucien Favre mais aussi Rudi Garcia sont à l'affût, l'ancien coach d'Hoffenheim et de Schalke 04 pourrait décrocher le gros lot. C'est en tout cas ce qu'annonce le sérieux média anglais The Athletic. Proposant ainsi au technicien allemand de prendre en main Manchester United jusqu'à la fin de la saison, les Red Devils l'ont convaincu. Néanmoins, Ralf Rangnick ne veut pas partir comme un malpropre et a demandé au Lokomotiv Moscou son actuel employeur de le libérer. Si la décision des Cheminots n'est pas encore connue, Manchester United est confiant dans ce dossier et se satisfait de l'accord de 6 mois trouvé avec Ralf Rangnick. Quoi qu'il en soit, une arrivée de Ralf Rangnick n'est pas attendue pour ce week-end et le choc de dimanche contre Chelsea puisque le délai sera trop court pour qu'il décroche un contrat de travail. En cas d'accord entre le Lokomotiv Moscou et Ralf Rangnick pour une résiliation de contrat, on pourrait s'attendre à une première le jeudi 2 décembre contre Arsenal.