Le rêve s'évapore pour l'équipe nationale algérienne des U23. Celle-ci ne prendra pas part à la prochaine coupe d'Afrique des nations CAN-2023 de la catégorie malgré sa victoire dimanche à Sétif contre la RD Congo 3-1 en match retour du deuxième tour préliminaire au stade du 8- Mai 1945. La CAN U23 se jouera en juin 2023 au Maroc, et sera qualificative pour les JO-2024 à Paris. Au match aller, les Verts s'étaient inclinés 4-1 au stade des Martyrs de Kinshasa. Cette élimination ne reflète nullement l'énorme débauche d'énergie fournie par les protégés de Noureddine Ould Ali lors de cette rencontre qu'ils ont pourtant dominée de bout en bout. Les buts de l'Algérie ont été inscrits par Islem Belkheir (10' et 63') et Chemseddine Bekouche (45'+3 sur penalty), alors que Patient Mwamba a réduit le score (59') pour les Congolais. Dans cette rencontre, c'est une équipe complètement métamorphosée qu'a alignée le driver national par rapport à celle qui a joué à Kinshasa. Cela a fait que l'équipe s'est montrée plus entreprenante et entièrement vouée à l'attaque. C'est grâce à son meilleur joueur Mohamed Islam Belkhir que l'équipe algérienne a pu y croire. En effet, outre le fait d'avoir obtenu un penalty transformé par Bekkouche, l'attaquant du CR Belouizdad a marqué un premier but qui a permis aux siens de mener 2-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Congolais vont réduire la marque mais Belkheir auteur d'un doublé porte le score à 3-1 tout de suite après. Les Algériens vont chercher à marquer le quatrième synonyme de tirs au but durant toute la seconde mi-temps sans y arriver, le gardien adversaire a cherché à casser le rythme mais ce sont bien les Algériens qui n'ont pas réussi à se montrer suffisamment dangereux. Pas de CAN et par conséquent par de rêve olympique pour cette génération. Interrogé à la fin de la rencontre sur son avenir, Ould Ali a indiqué qu'il s'agit d'une affaire interne qui le concerne seulement avec la Fédération. Seulement, tout porte à croire que ses jours sont comptés à la tête des Verts.