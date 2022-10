La sélection algérienne de football des moins de 23 ans, dirigée par Noureddine Ould Ali, disputera, aujourd'hui, son match, face à la RD Congo, au stade des Martyrs de Kinshasa à 15h30, pour le compte du deuxième tour aller des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations CAN-2023. La sélection algérienne se trouve depuis jeudi dernier à Kinshasa pour bien préparer la première manche de cette compétition continentale.

La mission des U23 algériens est de réaliser le meilleur résultat possible afin de pouvoir disputer le match retour décisif le 29 du mois en cours sans pression aucune. Il faut rappeler que la coupe d'Afrique des nations U23 se jouera en juin 2023 au Maroc, et sera qualificative pour les Jeux olympiques JO-2024 à Paris. Ainsi à Kinshasa, la sélection nationale U23 a foulé la pelouse en synthétique mais d'excellente qualité du stade des Martyrs de Kinshasa pour la première séance d'entraînement dans la capitale de la RD Congo. Il y a lieu de noter qu'avant cette séance, les dirigeants de la Fédération congolaise de football (FECOFA) ont usé de leur pouvoir pour décaler de près de deux heures un match de gala entre les anciens Léopards et une sélection militaire pour laisser place à la sélection nationale afin d'effectuer son entraînement à l'heure prévue. Ainsi, la séance d'entraînement de vendredi a été précédée par une causerie du coach national qui, a été très franc et surtout très direct dans son langage, pour inciter ses joueurs à plus de concentration et de présence d'esprit à l'entraînement, ainsi, et surtout, le jour du match. Sur ce, les 25 joueurs convoqués pour la double confrontation face aux jeunes léopards ont emprunté le bus devant les emmener au stade. À leur arrivée, sur place, et après des tours de piste et un échauffement avec ballon, les joueurs ont été confiés à l'entraîneur adjoint Salim Menad pour une série d' exercices spécifiques de prévention de blessures. Par la suite, le coach Noureddine Ould Ali a invité ses joueurs à une opposition qui s'est déroulée sur tout le terrain. Il y avait de l'intensité et beaucoup d'engagement, ce qui a d'ailleurs nécessité l'intervention des soigneurs plus d'une fois. Cet entraînement a permis de renforcer les certitudes du staff technique qui a encore quelques petites choses à régler pour permettre à l'équipe d'être fin prête pour demain. Évoquant cette première manche, le sélectionneur national, Ould Ali, a confié qu' «on a parlé avec les joueurs à Alger en leur expliquant que ce match serait décisif pour la qualification et leur avenir dans cette compétition d'autant qu'ils constituent l'équipe olympique. Et pour aller plus loin, il faut aller jusqu'au bout de ce parcours». Concernant l'adversaire de demain, Ould Ali a précisé qu' «on a visionné des matchs de la RD Congo et ils vont certainement nous presser pour avoir un bon résultat avant le match retour à Sétif. Mais, notre mission est justement de leur rendre la tâche très difficile».

Et au sélectionneur national de faire remarquer qu' «on est bien optimiste, mais on ne veut en aucun cas griller les étapes. On va prendre les matchs étape par étape et à chaque étape, il y a son sérieux et ses spécificités. InchaAllah, on décrochera la qualification», a conclu le sélectionneur algérien des U2», Noureddine Ould Ali. C'est de bon augure...