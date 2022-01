Le WA Tlemcen, lanterne rouge de la Ligue 1 de football, a terminé le 1er tiers du championnat avec une seule victoire réalisée lors de la première journée, restant ainsi sur 11 matchs sans le moindre succès.

Le parcours des Zianides pour leur 2e saison parmi l'élite qu'ils ont retrouvée après 7 ans passés dans les divisions inférieures, est considéré par les spécialistes comme celui de relégable. En effet, après 12 journées, les gars de Tlemcen pointent à la 18e et dernière place avec seulement 6 unités, une victoire, 3 nuls et 8 défaites. Il s'agit du plus faible parcours du WAT, à cette période de la compétition, dans l'histoire de ses participations dans le championnat de l'élite, fait-on remarquer dans l'entourage du club. Même lorsque l'équipe avait rétrogradé en deuxième palier au cours des saisons 2007-2008 et 2012-2013, elle n'avait pas enregistré une moisson aussi faible, puisqu'elle avait obtenu respectivement 11 et 8 points à ce stade de l'épreuve. Sur le plan des statistiques toujours, le WAT possède la deuxième plus mauvaise défense du championnat après avoir concédé 18 buts, alors que son attaque est la troisième plus mauvaise de l'élite en n'ayant inscrit que 6 banderilles. Le nouvel entraîneur, Meziane Ighil, qui a atterri au Widad en remplacement de Kamel Bouhellal parti dès la troisième journée, court encore après sa première victoire sous les couleurs du club de l'ouest du pays. Ayant dirigé le WAT en 6 matchs, l'ancien sélectionneur et directeur technique national s'est contenté de 3 points sur 18 possibles, tous les 3 obtenus lors de 3 matchs nuls dont un réalisé à domicile. Sous la conduite de Meziane Ighil, l'équipe a perdu à 3 reprises, dont 2 à domicile contre la JS Saoura et l'USM Alger. Contre cette dernière, le WAT a concédé, samedi dernier pour le compte de la 12e journée, sa plus large défaite cette saison (3-0). La mission des Tlemcéniens pour redresser la barre lors des cinq journées restantes de la phase aller s'annonce délicate, vu qu'ils auront à effectuer trois déplacements difficiles sur les terrains du HB Chelghoum Laid et l'ASO Chlef, deux formations qui luttent pour leur maintien, ainsi que le CR Belouizdad, l'actuel leader du championnat et qui n'est autre que le double détenteur du titre. En revanche, le WAT accueillera la JS Kabylie, une équipe du haut de tableau, et le MC Oran, un mal classé qu'il va affronter dans le derby de l'Ouest.