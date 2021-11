La finale de la Copa Libertadores entre les clubs brésiliens vainqueurs des 2 dernières éditions a été remportée, ce samedi, après prolongation (2-1) par Palmeiras qui réussit le doublé dans la compétition sud-américaine. Un but d'entrée de jeu (4e), peu d'étincelles, encore moins d'occasions, et Palmeiras semblait s'être adjugé une finale de la Libertadores peu emballante jusqu'à l'égalisation de Flamengo (72e) qui a poussé le match en prolongations. Le peuple du «Fla» s'est mis alors à rêver d'un nouveau retournement de situation de Gabigol, comme lors de la finale 2019 contre River Plate où il avait inscrit un doublé en fin de match pour une victoire inespérée contre les Argentins (2-1). Mais les équipes étaient envoyées en prolongations. Palmeiras, n'a attendu que 4 mn pour prendre l'avantage sur une nouvelle faute défensive. Andreas Pereira a perdu le ballon sur une passe de David Luiz, et Deyverson, tout juste entré en jeu, a filé seul au but, Alves ne parvenant qu'à toucher légèrement le ballon (2-1, 94'). Palmeiras représentera l'Amérique du Sud à la Coupe du monde des clubs disputée début 2022 aux Emirats arabes unis.