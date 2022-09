Le club nautique de Sidi Moussa d’Oran a remporté le championnat d’Algérie d’apnée sportive indoor, clôturé avant-hier, à la piscine olympique «Ahmed Ghazi» de Tlemcen. Les apnéistes de Sidi Moussa d’Oran se sont illustrés en individuel et par équipes dames et messieurs décrochant la première place par ligues et par clubs avec un total de cinq médailles (3 or et 2 bronze) devant le club «Aqua Pro» d’Oran avec trois médailles (une or, une argent et une bronze) et le club subaquatique «Camarades de Chlef» avec une médaille en or. Quatre épreuves se sont déroulées lors de ce Championnat national de deux jours en apnée, à savoir la statique de 4 minutes, le dynamique bi-palme, le dynamique mono-palme et la dynamique sans palme en individuel dames et messieurs. À cette manifestation sportive de deux jours, organisée par la ligue de wilaya de Tlemcen en collaboration avec la Fédération algérienne de sauvetage, secourisme et activités subaquatiques (Fassas), ont pris part plus de 100 apnéistes dames et messieurs, qualifiés lors des phases régionaux et issus de huit ligues de wilaya du pays, à savoir Alger, Béjaïa, Blida, Médéa, Skikda, Chlef, Tlemcen et Oran. Le niveau de la compétition est jugé «appréciable» chez les messieurs et «prometteur» en dames, selon les spécialistes présents à Tlemcen. Les lauréats de ce championnat ont été récompensés de trophées et de médailles lors de la cérémonie de clôture en présence des membres de la Fassas et de représentants de la DJS de Tlemcen.