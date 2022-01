L'international algérien, Riad Mahrez, a promis que lui et ses coéquipiers de la sélection nationale de football reviendront «plus forts» après leur élimination au 1er tour de la CAN-2021, estimant que les Verts visent désormais une qualification pour la Coupe du monde 2022, afin de «rendre le peuple fier». «Cette compétition (la CAN-2021, ndlr) nous aura servi de rappel, et on reviendra plus forts de cela, soyez en sûrs. On rendra le peuple fier encore dans les matchs importants qui arrivent pour pouvoir aller à la Coupe du monde inchAllah», a tweeté le capitaine de la sélection algérienne sur son compte officiel. La sélection algérienne (tenante du titre) avait été éliminée dès la phase de groupes de la coupe d'Afrique des nations qui se déroule au Cameroun, en terminant à la dernière place du groupe E avec un seul point récolté, face à la Sierra Leone (0-0), contre deux défaites, face respectivement à la Guinée équatoriale (1-0) et la Côte d'Ivoire (3-1). «Salam à tous, j'ai attendu quelques jours avant de poster sur les réseaux, mais je pense que c'est important que vous ayez notre ressenti par rapport à cette grosse désillusion et notre déception. On ne va pas se chercher d'excuses malgré les conditions: on a tout simplement pas été au niveau, moi le premier», a-t-il écrit, ajoutant «Quand tout se passait bien, que nous gagnions et qu'on était en haut, tout le monde était derrière nous et encore beaucoup de nos frères, fans, compatriotes sont derrière nous aujourd'hui... mais je lis beaucoup de messages négatifs, et ça montre encore une fois que le foot va très vite dans les deux sens». «Merci à tous ceux qui nous soutiennent dans les bons comme dans les moments difficiles. Tahia Djazair'forever», a-t-il conclu. Les Verts vont désormais se pencher sur la prochaine double confrontation contre les Lions indomptables du Cameroun en mars prochain avec l'objectif de se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

R. S.