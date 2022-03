«On est là! On est là!». Tel est l'hymne principal scandé par l'ensemble des supporters, ayant résisté au poids de la rencontre Cameroun - Algérie et géré son stresse pendant plus de 100 harassantes minutes. Après avoir supporté tous le poids et géré le stress de la rencontre, les Oranais n'ont pas trop attendu pour sortir dans la rue pour remercier le «ministre» du bonheur, Djamel Belmadi, et ses poulains en leur envoyant de belles images qu'ils ont également immortalisées sur les réseaux sociaux en fêtant cette victoire. En effet, les cités, quartiers et les rues d'Oran ont vite fait de se transformer en de grands théâtres abritant des scènes de liesses indescriptibles qui ont duré jusqu'à une heure tardive de la nuit de vendredi à samedi. «Après la déception de Japoma lors de la dernière CAN, nos héros se sont relevés à Japoma même et nous ont donné de la joie, à nous de les remercier, en occupant la place publique», dira plus d'un supporter n'ayant pas réussi à effectuer le déplacement. Encensant cette consécration, tout en encourageant les joueurs, des hommes, des femmes, des jeunes et moins jeunes, réunis par plusieurs groupes un peu partout dans les quatre coins de la ville ont manifesté leur liesse, en descendant dans les rues, occupant les places principales comme l'esplanade de la place des Victoires, la place du 1er- Novembre, la place Habib Maâta (ex-Valéro) juxtaposant le boulevard Mascara, ce dernier reliant le centre-ville à sa partie est. À pied ou en voiture, la destination prisée était le centre-ville, les zones urbaines et semi-urbaines. Tel un torrent, les Oranais affluaient de toutes parts. Une liesse qui n'est pas sans rappeler celle vécue après la victoire, en 2010, des Verts contre l'Égypte à Khartoum, sanctionnée par leur 3e qualification au Mondial du pays de la samba et le sacre, en 2019, des Fennecs en coupe d'Afrique en Égypte ou encore lors de l'illustration, tout récemment, des Verts au Qatar en remportant la Coupe du monde arabe. Si les rues, cités et quartiers étaient animés, les casaniers, en particulier les femmes, ont, du haut des balcons de leurs habitations, pris part à cette fête, en lâchant des youyous lancés à gorge déployée. À cela s'ajoutent les défilés des cortèges de voitures aux klaxons assourdissants ayant déchiré le silence de cette nuit de liesse dédiée exclusivement aux camarades de Mbolhi, Slimani, Mahrez, Bélaïli, Belmadi ainsi qu'à tous ses poulains qui ont sué leurs maillots en défendant les couleurs nationales, loin de leurs bases. Cette sortie, longuement attendue, se veut être un renouveau avec la gaieté mais aussi un élan d'encouragement au profit des Verts pour le reste de leur marche vers le Qatar.