US Open 2022

Forfait de Zverev

Le tennisman allemand Alexander Zverev, actuel N2 mondial au classement de l'ATP, ne participera pas au prochain tournoi de l'US Open, prévu du 29 août au 11 septembre aux Etats-Unis, car toujours convalescent après une vilaine blessure à la cheville droite, ont annoncé lundi les organisateurs. «Alexander Zverev s'est retiré de l'US Open», ont indiqué sur leur compte Twitter les organisateurs du quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de la saison. L'Allemand de 25 ans, sacré champion olympique à Tokyo en août 2021, a été contraint de subir une opération après une déchirure de trois ligaments latéraux de sa cheville droite. Il avait déjà dû déclarer forfait à Wimbledon (27 juin-10 juillet), alors qu'il restait sur 27 participations d'affilée à un tournoi du Grand Chelem depuis 2015.

Boxe

Une revanche Kambosos-Haney en octobre

Le boxeur australien George Kambosos aura l'occasion de prendre sa revanche sur le champion incontesté des légers Devin Haney le 16 octobre, ont annoncé les promoteurs, hier, quelques mois après sa défaite aux points. «Ce sera un bon spectacle et le 16 octobre est le jour où je m'exprimerai», a déclaré Kambosos en conférence de presse, hier. De son côté, Haney s'est dit impatient de montrer ses progrès depuis le dernier combat. «Je sais que George viendra pour se battre, pour tout donner, même plus que la dernière fois», a déclaré celui qui, en juin, a été le premier boxeur à unifier les titres sous l'ère des quatre ceintures (WBC, WBA, IBF et WBO), commencée en 2004. Alors que le match de juin s'était déroulé devant 41000 spectateurs au Marvel Stadium de Melbourne, la revanche se tiendra dans la Rod Laver Arena, plus modeste. Kambosos a averti qu'une défaite pourrait signifier la fin de sa carrière. «J'ai 29 ans, c'est une question de vie ou de mort pour moi maintenant», a déclaré l'ancien champion IBF, WBA et WBO. «Si je ne surmonte pas ce combat, vous ne me verrez pas revenir en Australie pour combattre des gars du pays. Ce n'est pas moi.»