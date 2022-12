Tout s'était bien déroulé avant, durant et après le derby algérois entre l'USMA et le CRB, mercredi dans le cadre de la 13e journée du championnat de Ligue 1 de football. La rencontre, notamment lors de sa première période, a tenu toutes ses promesses, alors que le fair-play était total entre les deux galeries. Au coup de sifflet final de la partie, soldée sur un score de parité 2 à 2, les supporters ont regagné leurs domiciles. Le moyen de transport le plus prisé de Dar El Beïda était le train. Mais tout ne s'est pas bien passé par la suite. Arrivés à la gare de Oued Smar, ces supporters, qui se trouvaient dans le même voyage avec d'autres usagers, ont été surpris par une attaque barbare de la part de certains voyous, munis d'armes blanches, dans une situation que personne n'arrive à comprendre jusqu'à maintenant. Dès lors, la situation a pris une autre proportion alarmante. Ces attaques ont causé plusieurs blessures, parmi les supporters et les autres usagers du train, ce dernier a été complètement saccagé. Le chauffeur du train a abandonné son poste, et ce même train ne pouvait démarrer puisque toutes les portes étaient ouvertes. Selon des témoins oculaires, des blessures graves ont été causées, et contrairement à ce qui a été rapporté ici et là, il ne s'agissait pas d'échauffourées entre les supporters des deux clubs. Aussi, et contrairement à certaines informations relayées notamment sur les réseaux sociaux, aucun supporter n'a vu son pied amputé. Celui qui a été gravement blessé au niveau de la jambe, a été sauvé in extremis, après avoir reçu 30 points de suture. Il s'agit d'un supporter du CRB, âgé d'à peine 19 ans. La direction du Chabab, qui a dénoncé ces actes a décidé de prendre en charge tous les blessés au niveau d'une salle réservée au stade du 20 Août d'Alger. Selon d'autres témoins oculaires, ainsi qu'une vidéo postée par un des habitants du lieu, cet acte de vandalisme a duré plus d'une heure et demie, sans l'intervention des services de sécurité. Les agents de ladite gare ne pouvaient absolument rien faire face à tout cela. Seule chose qu'ils avaient faite, et qui reste salutaire, c'est celle d'évacuer les femmes et les enfants se trouvant dans le train afin de les placer dans un endroit plus sécurisé et éviter qu'il y ait des suites dramatiques. Selon l'auteur de la vidéo publiée en live sur les réseaux sociaux, ce dernier a appelé la gendarmerie et la police pour intervenir, mais cela ne s'est fait que tardivement. Il ne s'agit pas de la première fois que cela se passe au niveau de cette même gare, après une rencontre de football. Cela s'était passé lors du dernier tour régional de la coupe d'Algérie entre le NAHD et l'USMH. Jeudi dernier, et selon des éléments d'information recueillies, plusieurs auteurs de ces actes de vandalisme ont été arrêtés. Les caméras de surveillance ainsi que des photos obtenues ont permis d'identifier la grande partie de ces auteurs. L'enquête se poursuivra dans les jours à venir afin de déterminer les causes de tout cela ainsi que l'arrestation de toutes les personnes incriminées.