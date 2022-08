La sélection algérienne féminine de handball des moins de 18 ans (U18), s'est inclinée lourdement, dimanche dernier, face à son homologue suédoise 30-54 (mi-temps 13-24), en match disputé à Skopje (Macédoine du Nord), pour le compte de la 2e journée (Gr.A) du 9e Mondial de la catégorie. Il s'agit de la deuxième défaite concédée par les Algériennes, après celle essuyée samedi face au Monténégro 16-38 (mi-temps: 7-20). L'autre match du groupe A oppose, dans l'après-midi, l'Islande, vainqueur samedi face à la Suède (22-17), au Monténégro (17h30). Les coéquipières de la sélectionneuse Nadia Benzine, joueront leur dernier match du tour principal, aujourd'hui, contre l'Islande (11h30). Cette nouvelle édition du Mondial de la catégorie, a vu la présence pour la première fois de 32 pays: 20 d'Europe, cinq d'Asie, quatre d'Afrique et trois d'Amérique Centrale et du Sud. Les deux premiers de chaque groupe (A, B, C, D, E, F,G, H) se qualifieront au Tour principal, puis les deux premiers de chaque poule du Tour principal sont qualifiés pour les quarts de finale. Les autres équipes éliminées dès la phase de poules disputeront la coupe du Président. La sélection féminine algérienne de handball (U18) s'était qualifiée au Mondial 2022, en décrochant la 3e place du championnat d'Afrique des nations, disputée en mars dernier à Conakry (Guinée). Les trois autres représentants du continent africain: le Sénégal, l'Égypte et la Guinée, évoluent respectivement dans les groupes B, D et E. Avant de prendre part au Mondial, la sélection nationale, conduite par Nadia Benzine, a effectué un stage précompétitif à Skopje, ponctué par deux matchs amicaux face à l'Uruguay (21-23) et la Macédoine du Nord (22-35). Côté effectif, le staff technique national a convoqué 18 joueuses, dont la majorité évolue en Algérie, avec le renfort de la pivot Alia Choudani (17 ans), sociétaire du club de Harnes (Nationale 1, France). La sélection féminine algérienne de handball (U18) s'était qualifiée au Mondial de la catégorie, en s'adjugeant la 3e place du championnat d'Afrique des nations, disputée en mars dernier à Conakry (Guinée). Lors de la dernière édition du Mondial féminin U18, disputée en Pologne en 2018, la Russie avait battu en finale la Hongrie (29-27), alors que la 3e place était revenue à la Corée du Sud.