La sélection algérienne féminine de handball des moins de 18 ans (U18), s'est inclinée vendredi face à l'Ouzbékistan 39-52 (mi-temps: 19-26), en match disputé à Skopje (Macédoine du Nord) dans le cadre de la 2e journée de la coupe du Président du Mondial de la catégorie. Lors de la première journée de la coupe du Président, l'Algérie s'est imposée, mercredi dernier, face à son homologue sénégalaise 37-31 (mi-temps: 13-12). Dernier du groupe 1 avec 2 points, l'Équipe nationale sera opposée, aujourd'hui, dimanche à la Guinée (12h30), qui ferme la marche du groupe 3. Le vainqueur de cette rencontre défiera le vainqueur du match Inde-Uruguay pour le match de la 29e place. Lors du tour préliminaire, les Algériennes ont concédé trois défaites en autant de matchs dans ce tournoi: face au Monténégro (16-38), la Suède (30-54), et l'Islande (42-18).La sélection féminine des U18 s'était qualifiée au Mondial 2022, grâce à la 3e place décrochée au championnat d'Afrique des nations, disputé en mars dernier à Conakry (Guinée).

Cette neuvième édition du Mondial, enregistre la présence pour la première fois de 32 pays:

20 d'Europe, 5 d'Asie, 4 d'Afrique et 3 d'Amérique Centrale et du Sud.