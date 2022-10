Les deux parties livrées récemment par les Verts face à la Guinée et au Nigeria, font partie, désormais, du passé. Passons, donc et regardons un peu aux horizons, pour le moment, lointains de la prochaine CAN, et celle de la prochaine Coupe du monde, celle de 2026. Nos optimistes pensées vont directement aux Ramiz-Larbi Zerrouki, Adam Zorgane, Abdelkahar Kadri, Boussouf, Brahimi Hichem Boudaoui, Med Amine Amoura, Ismaïl Bennacer, Sofiane Bendebka, Nabil Bentaleb, en plus des très belles recrues d'actuels prodiges des U17, U20 et U23! L'avenir reste toujours muet quant au sort réservé au devenir des talents d'aujourd'hui! Pour le moment, nous vivons au radieux passé, en n'omettant pas de grincer des dents sur le mois de mars 2022. C'est ce qui nous permet de bien vivre la chose, surtout que les «Fennecs» viennent, en ce début de second semestre 2022, d'enchaîner coup sur coup, cinq belles victoires! Évoquons, pour le plaisir de revivre les excellents moments de novembre 2009, l'exploit réalisé en terre des Pharaons! Le 16 novembre 2009, ça vous dit quelque chose? Omdurman, vous rappelle-t-elle un évènement? Pour les jeunes, c'est le match d'appui et la victoire de l'Algérie sur l'Égypte, le but de l'inoubliable Antar Yahia, qui nous envoya en Coupe du monde 2010, en Afrique du Sud! Le réservoir qui a donné, d'abord, en 1956, les «moudjahidine Lazhar Benhamza, Mostefa Chenini dit «Titi», Ali Doudou, Lakhdhdar Ayeb dit «Lak», Gharib, Saâdi, Tahiri, M'Hamed «Rouge», Mostefa Bestandji, et encore d'autres dont les noms nous échappent.

Scores fleuves

Rappelons pour les jeunes générations, que l'équipe de la valeureuse ALN, dont tous les matchs livrés face aux frères arabes, se terminaient souvent par des scores fleuves! La seconde vague des moudjahidine, fut celle du FLN, le porte-drapeau de la lutte armée, sous la férule de l'inoubliable Boumezrag, architecte de l'Équipe nationale d'Algérie. Nous citons de mémoire, Rachid Makhloufi, Abdelhamid Kermali, les frères Bouchache, Med et Abderrahmane Soukhane, Kerroum, Bouchouk, Ahmed Oudjani, Defnoun, Mustapha Zitouni, Boubekeur, Med Maouche, Mokhtar Aribi, et autres Rouai et Saïd Amara, a encore sorti des Hassan Lalmas, Baba-Ali Attoui, Beloucif, Hamma Melakhsou, Med Blidi, Amar Aïssa, Fréha, «Tioua» Séridi, Miloud Hadefi, Abdelhamid Salhi, Hassan Khellif de la valeureuse équipe de l'USM Khenchela, Amar Bourouba, Ould El Bey, les frères Amokrane, Ferchichi, Amaïer Chiha, Saoudi Koussim, Amar Aïssa, Tamenrabet, Zeghad, Nouri Hachouf, Mohammed H'Maya Messaoudi, Hamid Mokrani, Zoubir Nebbouchi, Fayçal Douaïfia, Ababsia, Baâziz Safsafi, Kamel Berroudji, Chaâbane Merzekane, Mahmoud Gendouz, Rabah Madjer-dit «Moustafa», Benshaoula, Yahi, Mehdi Cerbah, Lakhdar Belloumi, Korichi, Mustafa Dahleb, dit «Moumous», Benarbia, Djamel Menad, Chérif Oudjani, Ali Fergani, Djamel Zidane, Kouici, Bencheikh, Larbès, qui à leur tour se retirèrent pour permettre aux Megueni, Madjid Bougherra, Karim Ziani, Belhadj, Mansouri, Antar Yahia, Chaouchi, Boudebouz, Rafik Halliche, Karim Matmour, Djamel Mesbah, Rafik Djebbour, Khaled Lamouchia, Hacène Yebda, Rafik Saïfi, de continuer l'aventure. Ils sont partis pour laisser Riadh-Karim Mahrez, Sofiane Feghouli, Yacine Brahimi, Safir Taïder, Abid, Rais-M'Bolhi, Youssef Attal, Zeffane, Mahdi Tahrat, Youssef Belaïli, Islam Slimani, Baghdad Bounedjah, Djamel Benlamri, Ramy Bensebaïni, Benrahma, Ramiz-Larbi Zerrouki, et Adam Zorgane, Med Amine Amoura, Benayad, Benkebla, Ilan Qebbal, Hichem Boudaoui, Hocine Benayada, Abdelkader Bedrane, à qui nous transmettons nos voeux les plus vifs pour un prompt rétablissement, s'emparer du flambeau, sous l'oeil vigilant et bienveillant de Djamel Belmadi, le coach national, qui a mis en oeuvre son programme monté sur la devise: «Volonté de vaincre avec un esprit collectif, du jamais-vu, le tout évidemment basé sur les sacrifices, tous les sacrifices, possibles et inimaginables, et continuer ainsi, la légende du foot algérien. La semaine dernière, tous nos joueurs ont marqué pour leurs équipes, et Islam, un! C'est là le signe de l'excellente (eh oui!), santé de la bande (vieillissante) à Djamel Belmadi. Ici, il est bon et nécessaire de signaler les remarquables et remarqués éloges du virtuose Moustafa Dahleb dit «Moumous» envers Djamel Belmadi, qui étaient largement mérités! «One, two, three, viva l'Algirè»! Attention, l'excellente santé de cette fin du mois de septembre 2022, ne devrait pas nous faire oublier le début du rajeunissement de l'équipe. Il serait plus judicieux pour Djamel de songer à la relève! Le temps va vite, les Verts doivent aller plus vite!

Balles arrêtées

Bonne chance à tous, dans l'espoir de voir les «hassadine» plier bagage et aller faire leur «zerda» et leurs «zreides», ailleurs! Nous n'allons pas en outre, nous mettre à taper sur les entraîneurs, car dit-on, avec force, «la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a»! Il y a constamment ce problème de formation de base, des jeunes. Formulons au passage une pieuse pensée à la mémoire de Abderrahmane Mehdaoui, ancien entraîneur des Verts. Qu'il repose en paix! Évoquons aussi les maladresses sur les balles arrêtées: au sein de nos équipes, il y a, par exemple, cent écoles, donc cent façons de voir! Par exemple, la manière de contrer les corners ou tirs au coin, laisse à désirer! Oui, nous ne savons pas, et ce, à tous les paliers, défendre sur les balles hautes. Contre le Maroc, à Doha (Qatar), nous avions encaissé deux buts clonés! Ces concessions l'ont été devant le très expérimenté Raïs M'Bolhi! Tous ces trucs s'apprennent très jeunes! Belmadi n'a jamais initié Riad-Karim Mahrez à effectuer des contrôles de balle, ni non plus à tirer des coups francs genre, celui réussi en Égypte, en 2019! Donc, il est urgent que nos capés, s'entraînent sur les balles arrêtées et hautes! Il n'y a pas de quoi rire, en évoquant ces «détails». Nous rigolons, car nous faisons partie du réservoir national des 44 millions ‘'entraîneurs'' de foot, et donc, nous ne critiquerons personne, puisque ces messieurs n'ont, jusqu'à présent, pas touché l'amour-propre d'autrui. Cela doit rester uniquement sur le volet sportif! Pour le moment, et c'est quasi certain, tout le monde regarde le futur, et c'est tant mieux. Avant de clôturer ce tour d'horizon, un clin d'oeil à notre star nationale, Youcef Belaïli, qui se trouve actuellement dans une impasse. Qu'il trouve ici, toute la sympathie et le soutien de cet espace. Bonne continuation, Youcef, sans baisser le ton, de ton incomparable vista et surtout de ta classe! ´´ One, two, three, viva l'Algirè!´´ Que vivent éternellement dans les victoires, les «Fennecs», le staff de Djamel Belmadi, et tous les dirigeants honnêtes et sincères!