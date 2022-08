C'est l'imbroglio et le bras de fer qui risquent d'aller loin tout en charriant dans son sillage le club phare de l'Ouest dans des incidences aux conséquences irrémédiables. Si la direction du club a ouvert un véritable champ de recrutement, la libération de joueurs en fin de contrat bute sur un certain nombre de problèmes difficiles à résoudre de sitôt, ni à l'amiable ni encore moins par la force de la loi et de la réglementation. En effet, les 9 joueurs libérables s'opposent catégoriquement à leur départ du club avant que leur situation administrative ne soit réglée. Il ne s'agit pas d'une situation quelconque pour laquelle ces joueurs font la sourde oreille ou encore moins temporisent le temps que le club se fasse des plumes et surpasse la crise inédite le frappant. Ces joueurs conditionnent leur départ par la perception de leur dû. Ces derniers, ne figurant plus sur les fichiers du club, ont été à même saisis par la direction leur notifiant qu'ils ne porteront plus les couleurs du club. Dans la confusion totale et compte tenu d'une solution finale, les joueurs sont en place et continuent tout de même à s'entraîner dans les rangs du MC Oran. Il s'agit de Dahar, Sofiane Khadir et leurs camarades, à savoir Mohamed Lagraâ, Zakaria Khali, Belkacem Yadaden, Mohamed-Amine Belmokhtar et tant d'autres. La situation est à son apogée. D'ailleurs, plus d'un joueur ne digère cette situation qui est qualifiée de «faux bond» du premier responsable du club, Youcef Djebbari, ce dernier ne donne plus signe de vie. Ayant fait preuve d'audace, les joueurs du compartiment défensif, Zakaria Kahli et Sofiane Khadir, ont pris leur destin en main en se rendant dans les locaux de Youcef Djebbari pour lui demander des explications concernant leur avenir dans le club. D'autant plus que les deux joueurs sont toujours liés au club par des contrats attestant la véracité de leurs dires. Les deux joueurs ont perdu leur cause en se voyant intimer l'ordre de rebrousser chemin tout en se voyant interdire l'accès dans l'immeuble servant de bureau de circonstance du club.