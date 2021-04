Le controversé nouveau président du conseil d'administration de la SSPA/MCA, Ammar Brahmia, n'a pas perdu de temps et a entamé son travail avant même que son Bureau ne soit constitué. En effet, il a désormais tout conclu avec l'entraîneur Nabil Neghiz pour que ce dernier reprenne les commandes techniques après le match de ce mardi face au CA Bordj Bou Arréridj, dans le cadre de la mise à jour du calendrier. Neghiz, qui a quitté en début de saison le Mouloudia, devrait travailler avec les membres déjà en place, à savoir Réda Babouche et Lyès Benhaha. Le sort de l'entraîneur adjoint, Lotfi Amrouche, n'étant pas encore scellé. Par ailleurs, les supporters mouloudéens ont organisé un sit-in, mercredi soir dans leurs fiefs à Bab El Oued, pour demander le départ de Brahmia et la Sonatrach avec.