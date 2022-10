Sursaut d'orgueil des Verts? L'Équipe nationale espoir affronte, aujourd'hui (18h) à Sétif, la RD Congo pour le compte de la manche-retour de l'avant-dernier tour des éliminatoires de la CAN TotalEnergies - Maroc 2023. Battus 4 buts à un au match aller, les hommes de Noureddine Ould Ali auront fort à faire pour remonter leur retard. Depuis mardi dernier, les U23 sont à Sétif où ils ont répété leurs gammes en passant en revue des exercices physiques, le contournement du bloc adverse et la finition. Les joueurs se sont montrés appliqués avec une ferveur grandissante, à force que l'heure du match avance.

Et encore une fois, le staff technique national a beaucoup insisté auprès des joueurs sur la concentration, faisant du travail psychologique l'un des aspects sur lequel Ould Ali et ses adjoints s'attardent le plus. Le stage a été essentiellement consacré au maintien de la forme et au travail préventif avant d'aborder le volet technico-tactique que l'entraîneur national, Noureddine Ould Ali a voulu exécuter à travers un match d'application entre joueurs, et au cours duquel il a insisté sur la finition et la progression du jeu vers l'avant. «Une bonne ambiance à l'entraînement où les joueurs ont affiché une grosse détermination de renverser la vapeur», souligne le coach national. La FAF a souligné que «depuis le retour de l'équipe de Kinshasa, Ould Ali et les membres de son staff multiplient également les réunions avec les joueurs, que ce soit en groupe ou individuellement dans le but de maintenir la concentration de leurs éléments». Pour rappel, le staff technique national a libéré trois joueurs comme il a été convenu avec leurs clubs respectifs: Yanis Guermouche (LB Châteauroux/France), Taoufik Chérifi (Club Africain/ Tunisie), et Mohamed Boukerma (Paradou AC), pour les remplacer par Yacine Zeghad (NC Magra), Fodil Belkhadem et Ishak Boussouf (CR Belouizdad). Kouceila Boualia a, lui, déclaré forfait pour blessure. En cas de qualification, les «Verts» défieront au 3e et dernier tour (20-28 mars 2023, NDLR) le vainqueur de Ghana-Mozambique.

Pour rappel, la CAN U23 se jouera en juin 2023 au Maroc, et sera qualificative pour les Jeux olympiques de Paris 2024.