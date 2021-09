Désolant, ce qui se passe à la JS Kabylie, actuellement! Les supporters ont la gorge nouée, mais ne tarderont pas à réagir. La grogne monte au fur et à mesure que le conflit qui oppose, Cherif Mellal, à son adversaire, Yazid Yarichène, se corse. C'est la guerre des registres. Hier, mardi, après une journée de lundi très tendue, la direction en place à la JSK a dû fermer le siège du club, situé à la Nouvelle- Ville. Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, la direction justifie la fermeture par la volonté d'éviter d'éventuels dépassements. En fait, la veille, munis d'un registre du commerce, la direction de Yazid Yarichène s'est rendue au siège de la JSK, mais l'équipe dirigeante menée par Cherif Mellal a refusé de quitter les lieux, assurant détenir la copie légale du registre du commerce. Pour Mellal, qui tenait une conférence de presse dans l'après-midi, ses adversaires n'avaient pas sur le registre l'adresse du siège ni même une quelconque signature. Ce qui ne semblait pas inquiéter outre mesure le groupe de Yarichène, qui a appelé Mellal à cesser toute activité et tout recrutement avec le registre en sa possession. Aussi, devant cette situation, les supporters patientent mais ne tarderont pas à réagir, selon les échos qui nous parviennent. Ces derniers, très bien organisés dans des comités se trouvant dans toutes les communes et de nombreuses wilayas du pays, comptent mettre de l'ordre dans l'équipe d'une manière ou d'une autre. Ce fait est connu en fait des deux directions qui sont convaincues que la position des supporters est prépondérante. Pour les connaisseurs des affaires de la maison JSK, le vainqueur dans ce conflit sera inévitablement celui qui aura ces comités de son côté. A noter que dans cette guerre des registres, d'aucuns n'ignorent que l'affaire est extrêmement grave. L'un des deux registres actuellement en circulation doit bien être illégalement utilisé. Une utilisation qui n'est rien d'autre que «du faux et usage de faux» passible d'une peine de prison. Ainsi, d'un côté, une direction qui détient un registre du commerce et qui réclame le siège, alors que d'un autre, une autre direction en possession d'un autre registre poursuit son travail de préparation pour la prochaine saison. En effet, les Canaris poursuivent actuellement leur regroupement à Tikjda où ils se préparent à entamer une nouvelle saison sous la houlette de leur nouveau coach, Henri Stambouli, qui reprend la place de Denis Lavagne. Selon le coach en place, la direction est ambitieuse en mettant parmi ses objectifs prochains au moins un titre national ou international. Pour Stambouli, l'effectif est au grand complet et reste capable de réaliser ces objectifs, d'autant plus que les nouvelles recrues sont prêtes à aller au charbon.