Double buteur, l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé (22 ans, 6 matchs et 4 buts en LdC cette saison) n'a pas hésité à laisser le penalty du quatrième but à Lionel Messi (34 ans, 5 matchs et 5 buts en LdC cette saison) contre Bruges (4-1), mardi en Ligue des Champions. Pour le Français, il est normal de mettre en confiance son partenaire argentin, dans le dur ces dernières semaines. «On va avoir besoin de Messi. Ça reste Lionel Messi! Je suis sûr qu'il va nous aider quand les grandes échéances vont arriver. Le plus important, c'est qu'il arrive avec le plein de confiance dans ces matchs-là. Mettre deux buts, c'est bien pour lui, il va nous le rendre dans le futur», a souligné le Champion du monde tricolore pour RMC Sport.