C'est la fin du suspense. Depuis presque un mois déjà et la fin de son contrat à l'Atletico de Madrid, c'était le grand bal des rumeurs autour de l'avenir du buteur uruguayen. Il faut dire que même s'il a déjà un certain âge qui peut refroidir certains clubs, le Pistolero reste un buteur redoutable capable d'enchaîner les buts, et plein de clubs sont venus aux nouvelles. On a ainsi parlé d'un retour à l'Ajax, d'Aston Villa, de Séville, de la Real Sociedad, et même d'une deuxième aventure au FC Barcelone. Les pistes MLS et autres championnats dits exotiques ont aussi été sur la table, alors que pas plus tard qu'hier, il était annoncé du côté du Los Angeles FC de Gareth Bale et Carlos Vela. Mais finalement, le buteur de 35 ans a fait le choix du coeur. Sur ses réseaux sociaux, il a ainsi publié une vidéo dans laquelle il annonce revenir au Nacional de Montevideo: «Avant tout, je souhaitais vous remercier pour les marques d'affection que nous avons reçues ma famille et moi, ces derniers jours, ça a été impressionnant, très émouvant, ces messages et des vidéos reçus. Ça nous a touchés au coeur avec cette situation où nous devions décider l'avenir et c'était donc inévitable d'accepter cette opportunité de revenir jouer à Nacional. Nous avons un pré-accord avec le club et nous allons boucler les détails dans les heures à venir pour arriver à un accord et pouvoir profiter de cette nouvelle étape et vous voir dans les prochains jours.» Un retour au sein de son club formateur donc, qu'il avait quitté en 2006 pour rejoindre le FC Groningen aux Pays-Bas, où il ne restera qu'une saison avant de filer à l'Ajax.

La suite, tout le monde la connaît... On imagine qu'il a fait des sacrifices financiers considérables pour revenir au pays, où les possibilités financières des clubs sont logiquement bien inférieures. À noter que le club a lui aussi annoncé l'existence d'un pré-accord pour la signature du goleador. Dans les prochaines heures, Luis Suarez sera donc officiellement joueur du Nacional.