La sélection algérienne de football a eu beaucoup de peine à venir à bout d'une très coriace et surtout, joueuse, équipe guinéenne, vendredi soir, au stade Miloud Hadefi d'Oran, en match amical (1-0). Il est vrai que le coach Djamel Belmadi a concocté un «onze» inédit avec de jeunes joueurs, encadrés par des joueurs expérimentés, en ligne défensive, en particulier. Et c'était donc prévisible que Bentaleb, auteur d'un excellent retour chez les Verts, a tout tenté pour trouver la faille dans une défense guinéenne bien entourée par des milieux voire, des attaquants lui prêtant main forte. Mais, le plus remarquable c'est que l'on a assisté à un choix du coach Belmadi, de jouer avec un «onze» bien remanié, amoindri par des attaquants chevronnés et surtout les habituels de ce secteur. Au milieu de terrain, la paire, Ounas et Bentaleb a été à la hauteur des attentes des puristes, bien que la majorité des joueurs aient montré leur manque de préparation aussi bien sur le plan physique que mental, surtout. En première mi-temps, on remarque donc une absence total des joueurs du coach Belmadi. Par contre, les joueurs de son ancien coéquipier au Paris Saint Germain, Diawara, ont fait pratiquement le jeu en effectuant un début des plus remarquables. D'ailleurs, on signale parfaitement trois occasions nettes de scorer préparées par de bons et surtout, appliqués joueurs guinéens. L'insaisissable attaquant Bayo a fait des misères aux défenseurs algériens qu'il a parfaitement malmenés, sans, pour autant pouvoir ouvrir la marque en première mi-temps. Bayo a raté une première occasion dès la première minute du jeu, en voyant sa balle raser le cadre du gardien de but algérien Zeghba. Juste après, on assiste à une première action dangereuse des Verts, à la suite d'un bon travail d'Ounas. La balle atterrit enfin dans les pieds de Brahimi qui rate lamentablement.

Mais, il se trouve que les Guinéens ont bien maîtrisé l'entrée en jeu en privant les Verts de plusieurs balles au milieu du terrain.

Les joueurs de Belmadi ont complètement raté leur entrée en jeu dans cette première mi-temps où ils n'ont été que l'ombre d'eux-mêmes. Et heureusement que les Guinéens ont été bien maladroits ratant plusieurs occasions de battre le gardien Zeghba. De retour des vestiaires, on commence, petit à petit, à voir le jeu des Verts, avec des passes courtes et des déviations, sans toutefois que celles-ci ne convainc les présents qui ne cessaient d'encourager les joueurs au vu de leurs efforts devant cette bonne équipe guinéenne. Et il fallait attendre le buteur historique des Verts Islam Slimani qui effectue sa rentrée à la 79' du jeu, pour voir l'ouverture du score, par ce même joueur, six minutes plus tard. Et ce fut la vraie délivrance des joueurs de Belmadi qui a, par la suite procédé à des remplacements par des joueurs cadres dont Belaïli, Mahrez et autres, Amoura et Zerrouki. Et c'est finalement sur ce léger avantage d'un seul but à zéro que les Verts ont réussi à battre une bonne équipe guinéenne. Il s'agit du quatrième succès de suite pour l'Algérie, toutes compétitions confondues. Il est important de signaler que les Verts disputeront un second test amical, mardi prochain, face au Nigeria, toujours au stade Miloud-Hadefi à partir de 20h00. Et là, c'est avec une sélection d'un calibre bien supérieur à celui de la Guinée que les Verts affronteront, d'ici trois jours. Il est utile de rappeler que ces deux matchs amicaux, face à la Guinée et au Nigeria ont été programmés par la Fédération algérienne (FAF) pour meubler la trêve internationale, suite au report de la 3e et 4e journées des qualifications de la coupe d'Afrique des nations (Côte d'Ivoire-2024), au mois de mars 2023.