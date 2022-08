Parmi les joueurs algériens qui ont réussi une belle prestation avec leurs clubs respectifs en Europe, le week-end passé, on citera, entre autres, Mahrez, Belkebal, Belaïli Zorgane, Bensebaïni et Bennacer. Andy Delort s'est lui illustré en marquant un superbe but, son premier de la saison. Ainsi et lors de son premier match avec les Citizens, Riyad Mahrez a bien assuré son rôle sur le terrain de l'Etihad Stadium en s'illustrant par un jeu bien intelligent. Samedi dernier, Mahrez a été titularisé à domicile, face à Bournemouth, dans un match à sens unique (4-0) pour les Citizens. Bien que Mahrez n'ait pas trouvé le chemin des filets, il a, tout de même, été à l'origine du 3e but mancunien suite à un joli mouvement collectif conclu par Foden (37e). Mais auparavant ses coéquipiers Gündogan, servi par Haaland (19e) puis de Bruyne (31e) ont marqué pour Man City, lors de ce match qui s'est terminé par un but contre son camp du malheureux Jefferson Lerma (79e). À l'issue de la partie, Mahrez a tweeté:«Une entame parfaite à la Maison. Merci pour votre accueil chaleureux et votre soutien, la saison est entièrement lancée!». Suite à cette deuxième victoire, après celle de la première journée à West Ham (2-0), Riyad Mahrez et ses coéquipiers ont consolidé leur première place au classement qu'ils partagent avec Arsenal qui a battu Leicester (4-2). En Italie, Ismaël Bennacer a été titulaire avec Milan, qui s'est imposé d'entrée face à l'Udinese (4-2). Bennacer a montré qu'il est fin prêt pour la compétition lors de ce premier match de la Série A. Ismaël Bennacer a profité de l'absence de Sandro Tonali mais également d'une préparation physique de très haut niveau pour être bien titulaire. Si Bennacer a été égal à lui-même, son compatriote Yacine Adli, qui devrait lui aussi rejoindre les Verts, est resté sur le banc des remplaçants. En France, face au Stade Brestois, l'Olympique de Marseille a réussi un bon match nul lors du match où, Belaïli n'a effectué sa rentrée qu'au cours de la partie alors que son compatriote Haris Belkebla a été dans le onze de départ en réussissant une belle partie. Ce sont les joueurs de Tudor qui ont ouvert la marque contre le cours du jeu après une belle combinaison sur corner conclue par Nuno Tavares (38e). Mais c'est l'entrée de Youcef Belaïli à la mi-temps qui a été à l'origine du but égalisateur de son équipe sur un corner qu'il a lui-même botté. Et c'est son coéquipier Pierre Lees-Melou qui profite pour égaliser (61e). Enfin et pour encourager les jeunes, il y a lieu de noter qu'en Belgique, le nouvel attaquant du Sporting Charleroi Nadir Benbouali, qui s'est engagé, cet été, avec la formation belge en provenance du Paradou AC a enregistré sa première titularisation. Benbouali (22 ans) a bien tenu parfaitement son rôle face au RFC Seraing, avant de céder sa place à la 80mn de jeu dans un match comptant pour la 4e journée de la Jupiter pro League. Il a remporté avec son équipe ce match en déplacement par la plus petite des marges (1-0). Quant à l'autre Algérien de Charleroi, Adam Zorgane, il a lui aussi été titularisé d'entrée face au RFC Seraing. Il a effectué la passe décisive qui a ramené l'unique but de son équipe a cinq minutes de la fin de la rencontre.