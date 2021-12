La sélection algérienne de football s'est envolée, hier, à Doha, au Qatar, où elle s'est déplacée à bord d'un vol spécial dans la perspective d'effectuer un stage pré-compétitif programmé jusqu'au 6 janvier en prévision de la coupe d'Afrique des nations CAN-2021 au Cameroun prévue du 9 janvier au 6 février. Pour ce dernier stage des Verts, avant de défendre le titre africain acquis en juillet 2019 au Caire, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a convoqué 28 joueurs, mais 23 seulement sont présents à Doha (Qatar), alors que quatre éléments rejoindront le groupe avant le 3 janvier prochain. Il s'agit de Riyad Mahrez (Manchester City/ Angleterre), Saïd Benrahma (West Ham/ Angleterre), Adam Zorgane (Charleroi/ Belgique), et Mohamed Réda Halaïmia (KFCO Beerschot/ Belgique). D'autre part, il y a lieu de relever que le milieu de terrain du club italien, le Milan AC, à savoir Ismaël Bennacer n'a pas pris l'avion avec la délégation algérienne vers Doha, parce qu'il a demandé au coach national Belmadi de l'autoriser à s'absenter jusqu'au 6 janvier prochain. La cause de cette absence autorisée, donc, n'a pas été révélée. D'ailleurs, le responsable Médias de la Fédération algérienne de football (FAF), Aboud Salah-Bey, a confirmé que l'effectif des Verts ne sera au complet qu'à partir du 3 janvier prochain. Et les joueurs rejoindront donc le stage au fur et à mesure. Salah-Bey s'est confié à la chaîne TV privée algérienne Ennahar que «l'affaire n'est pas de notre ressort puisque c'est la FIFA qui a autorisé les clubs à garder leurs joueurs». Il a poursuivi en indiquant: «Riyad Mahrez et Saïd Benrahma, et à titre officiel, ne seront pas présents avec le groupe avant le 3 janvier.» Il a conclu en précisant: «Nous jouerons le premier match amical contre la Gambie avec un effectif amoindri, alors que l'équipe sera au complet pour le match suivant contre le Ghana.» Pour le moment et après avoir effectué leur première séance d'entraînement avec un groupe amoindri, hier soir, les Verts entameront leur seconde journée de ce stage à Doha, ce mardi, où les choses sérieuses commenceront à être pratiquées sur terrain afin de bien préparer les deux matchs amicaux avec les variantes et les systèmes préconisés par le staff technique. Le choix de se préparer à Doha avait été déjà adopté avant la dernière CAN-2019 en Egypte, remportée par l'Algérie. Les Verts avaient disputé deux matchs tests avant leur départ au Caire: face au Burundi (1-1) et au Mali (3-2). Ainsi donc et, en terre camerounaise, les Verts sont hébergés à l'hôtel Onomo situé à Bonanjo (quartier administratif), alors que les entraînements se déroulent à l'annexe sud du stade de Japoma, qui abritera les matchs du groupe E, qui comprend outre l'Algérie, la Sierra Leone, la Guinée équatoriale, et la Côte d'Ivoire. À Doha, outre le match face à la Gambie, les champions d'Afrique disputeront un second test face au Ghana, le mercredi 5 janvier, avant de s'envoler le lendemain pour Douala. Enfin, il est tout aussi important de rappeler également que la sélection algérienne fait partie du groupe «E» de cette CAN 2021, et les Verts entameront la défense de leur titre, le mardi 11 janvier 2022, contre la Sierra Leone, au stade de Japoma à Douala (14h00, algériennes), avant de défier la Guinée équatoriale, le dimanche 16 janvier 2022 à Douala (20h00), puis la Côte d'Ivoire, le jeudi 20 janvier 2022, sur le même stade (17h00).